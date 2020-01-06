فيس بوك تطلق خيارات التحكم بالخصوصية الجديدة

للأسف غالبية المستخدمين لا يتابعون خيارات الخصوصية لحساباتهم على فيس بوك، وهذا ما يدفع الشركة إلى تحديث آلية التحكم بها لتكون أسهل لحماية الخصوصية خاصة بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها الشركة.

الآن تم تحديث آلية التحقق من الخصوصية Privacy Checkup في فيس بوك لتتألف من ثمانية وحدات تغطي أربعة مواضيع.

البداية ستكون مع معرفة من يمكنه الاطلاع على ما تنشره من معلومات شخصية في ملفك الشخصي كرقم الهاتف والبريد الالكتروني أو منشوراتك.

ثانياً آلية تعزيز أمان الحساب مثل اختيار كلمة مرور قوية أو تفعيل تنبيهات الدخول.

والموضوع الثالث حول آلية العثور عليك في فيس بوك مثل من يمكنه إرسال طلبات الصداقة أو البحث عنك برقم الهاتف أو البريد الالكتروني.

أخيراً تعامل فيس بوك مع حسابك من حيث التطبيقات التي سمحت لها بالوصول لحسابك وكذلك المواقع التي تسجل الدخول فيها بحساب فيس بوك.

أخيراً للوصول إلى هذه الخيارات الجديدة يمكنك البحث عن privacy checkup في تطبيق فيس بوك على هاتفك الذكي مهما كان نظام تشغيله،أو من خلال الإعدادات والخصوصية.