بطارية ليثيوم_كبريت جديدة قادرة على دعم الهواتف 5 أيام متواصلىة بشحنة واحدة

توصل باحثون من جامعة Monash إلى تصميم بطارية ليثيوم_كبريت بسعة عالية وتكلفة منخفضة قادرة على دعم الهواتف لخمسة أيام متواصلة على الشحنة الواحدة.

قدرات البطارية بمختلف أنواعها تعد من أهم الميزات التي تجلب اهتمام المستهلكين في مختلف أنواع المنتحات الاستهلاكية المعتمدة عليها، وفي ظل هذا الاهتمام عكفت الشركات المصنعة على تطوير معمارية البطاريات حتى تم الحديث منذ عدة أعوام عن بطاريات الليثيوم كبريت حيث أشارت تقارير إلى قيام سوني بالعمل عليها حينها وبالتحديد عام 2015.

وفي جديد الأخبار حول هذه البطارية صمم باحثون من جامعة Monash بطارية ليثيوم-كبريت قادرة على إعطاء 5 أيام متواصلة من العمل على الشحنة الواحدة للهواتف الذكية حسبما زعموا.

بينما البطارية المعدة للسيارات من هذه الفئة ترفع من كفاءة السيارات الكهربائية لتقطع 621 ميل على الشحنة الواحدة مع الأخذ بعين الاعتبار بكونها تقلل الانبعاثات على البيئة وكذلك تأتي بتكلفة تصنيعية أقل.

فيما تقوم معمارية البطارية على استغلال الجسيمات المكونة للكبريت لإعطاء قوة أعلى دون التأثير على السعة وأداء واستقرار وأمان عمل البطارية؛ بطريقة مشتقة من عملية تصنيع ومعالجة مساحيق التنظيف “البودرة”.

لكن يبقى التحدي هنا هو مدى جهوزية البطارية للتصنيع في ظل رؤية عدد من الباحثين عدد من الثغرات يجب معالجتها قبل أن تصبح منتجاً جاهزاً للاستخدام، لكن ووفقاُ لباحثي جامعة Monash قد نرى المنتج حقيقةً في أقرب من أي وقت أو محاولة مضت.

المصدر:

Engadget