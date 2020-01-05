هواوي وشاومي ستستخدمان شاشات سامسونج القابلة للطي (تقرير)

أشار تقرير لـ ETNews لاستخدام هواوي وشاومي شاشات من إنتاج شركة سامسونج في هواتفها القابلة للطي المخطط إطلاقها العام الجاري، مما قد يعني الاستغناء عن BOE و Visionox مزودات هاتفي هواوي Mate X وشاومي Mi Mix Alpha على التوالي في دعم أي نسخ قادمة من هذه الهواتف.

ووفقاً للتقرير ستستخدم شاومي شاشات Samsung Display القابلة للطي في هواتفها المستقبلية من هذه الفئة نظراً لكون المزود الصيني Visionox لن يكون قادراً على إنتاج هذه الشاشات بكميات كبيرة تلبي طلب الشركة؛ وعلى إثره قامت شاومي بإجراء محادثات مع العملاق الكوري على دعمها وتأمين الكمية المطلوبة من الشاشات لهواتفها القادمة خلال العام.

لكن يبقى الغريب هنا هو ما أشار إله التقرير أيضاً من استبدال العملاق الصيني هواوي لشركة BOE مزودة هاتف Mate X بالشاشة القابلة للطي واللجوء لاستخدام شاشات سامسونج، والذي يرجع لكون شاشات الشركة الكورية أفضل جودة بالإضافة للقدرة على تغطية الطلب، لتكون سامسونج بمثابة المزود الأول لهواوي من هذه الشاشات على أن تبقى BOE مزود ثانوي.

وجاء في التقرير أن هواوي ستطلق الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي بشاشات سامسونج في النصف الثاني من 2020 مع التنويه لكون الهاتف سيتم طيه للداخل بشكل مشابه لجالكسي فولد و على عكس النسخة الأولى.

فيما يمكن قراءة هذه التحول المفاجئ لاستخدام شاشات سامسونج القابلة للطي من قبل الشركات المصنعة والمنافسة دليل على نجاح الأخيرة في حل المشاكل التي واجهها جالكسي فولد بداية إطلاقة، ومؤشر إلى أن العديد من الشركات الأخرى ستحذو حذو هواوي وشاومي في هذه الاتجاه في وقت قريب لضمان منافسة بجودة عالية على مستوى أهم مكوانت الهواتف القابلة للطي.

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المصدر

ETNews