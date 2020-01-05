سامسونج تكشف عن Galaxy Book Flex Alpha بسعر 830 دولاراً

بدأ العام الجديد 2020 لتستهله شركة سامسونح بتوسيع خط إنتاج أجهزة Galaxy Book Flex بإضافة نسخة ثالثة لها على غرار Galaxy Book Felx وGalaxy Book Ion التي تعد أول لابتوباتها المزودة بشاشات OLED مضيفة لها Galaxy Book Flex Alpha بسعر 830 دولار.

حيث يملك جالكسي Book Flex Alpha شاشة قياسها 13 بوصة بقوة إضاءة في الفضاء الخارجي تصل 600 نت كما هو الحال في كلا نسختي Galaxy Book Felx وIon مع دعم دقة عرض FHD.

فيما يظهر Flex Alpha من خلال الصور التي عرضتها الشركة بتصميم أنيق وجذاب كما أنه نحيف بوزن 1.19 كجم، بدعم قارئ لبصمة الإصبع في لوحة المفاتيح مع تواجد منفذي USB 3.0 وواحد USB من نوع C ومنفذ HDMI وآخر microSD.

فيما قامت سامسونج بالتخلي عن العديد من الميزات المتواجدة في نسختي Felx وIon لتخفيض السعر في Alpha من 1100 و1400 دولار وذلك باستبدال البطارية بواحدة أقل 54Whr بدلاً من69.7Whr وكذلك معالج الرسومات Intel UHD بدلاً Iris Pro أو NVIDIA MX250 بالإضافة لقدرة دعم قرص تخزين SDD بحدود 512 جيجابايت وليس حتى 1 تيرا بايت وذاكرة عشوائية حتى 12 جيجا بايت وليس 16 جيجا بايت كمان في النسختين الأعلى.

أما بالنسبة لمعالج جالكسي Flex Alpha فهو من معالجات إنتل من الجيل العاشر ويدعم تقنية اتصال لاسلكي WiFi 6، وسيكون حاضراً خلال النصف الأول من العام كما صرحت الشركة.

مواضيع ذات صلة:

سامسونج تكشف عن Galaxy Book S ببطارية تدوم 23 ساعة

المصدر

Samsung