أمازون تفكر في افتتاح متاجر فعلية في ألمانيا

تبحث أمازون فكرة افتتاح متاجر حقيقية فعلية في ألمانيا التي تعتبر ثاني أضخم أسواقها بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

تملك أمازون متاجر فعلية – غير الكترونية – في كل من بريطانيا و الولايات المتحدة، سواء أكانت من متاجر Amazon Go التي لا تحوي موظفين، أو متاجر شركة Whole Foods للبقالة التي استحوذت عليها.

مازال من غير المعروف الموعد الدقيق لإطلاق أمازون أول متجر فعلي لها في ألمانيا، وتشير بعض المصادر إلى أنه قد يكون متجر للكتب فقط بحيث يبيع أجهزة كيندل وإيكو أيضاً. ويمكن للزبائن تجربة الأجهزة قبل شرائها.

وتهدف أمازون إلى تشجيع الشراء عبر مساعدها الصوتي إليكسا، وكانت تبيع أجهزة إيكو بسعر التكلفة لنشرها أكثر بين المستخدمين لتكون أداتهم الحديثة في التسوق بدلاً من الحواسب والهواتف الذكية.