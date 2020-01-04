لينوفو تحدث لابتوت Thinkpad X1 بتقنية PrivacyGuard ومساحة تخزين 2 تيرا

قامت شركة لينوفو بتحديث خط لابتوباتها الرائد ذو المواصفات العالية والمميزة ThinkPad X1 بعد فترة وجيزة من من التحديث الأخير الذي حل بها في أغسطس الماضي 2019، ليكون التحديث الجديد خالي من التغيير على التصميم إنما يعني بدور أساسي في المكونات والمواصفات الداخلية.

حيث تم تدعيم اللابتوب ThinkPad X1 Carbon و X1 Yoga بأخر معالجات إنتل من الجيل العاشر Ice Lake مع ذاكرة عشوائية حتى 16 جيجا بايت وقدرة على استيعاب ذاكرة تخزين داخلية تصل لحد 2 تيرا بايت بزيادة 1 تيرا بايت عن النسخة السابقة.

كما قامت لينوفو بإضافة المزيد من الوظائف على لوحة المفاتيح للقيام بمهمات سريعة مثل بدء وإنهاء مكالمات الـ Voip.

لكن يبقى التحديث الكبير في هذه النسخة هو خيار تخصيص الشاشة بقوة 500 نت ودقة 1080 بيكسل والتي تدعم تقنية PrivacyGuard من الشركة التي تحمي المحتوى المعروض من أن يكون عرضة للأخرين أثناء العمل على الجهاز من الزوايا المختلفة.

أما بالنسبة للبطارية فكلا اللابتوبين يمكثان لفترة طويلة بالمقارنة مع الأجهزة الأخرى من نفس الفئة أو الفئات المتوسطة الأخرى، بـ 18,5 ساعة في X1 Carbon و 15 ساعة في X1 Yoga.

أما السعر فيبدأ بـ 1,499 دولاراً في Thinkpad X1 Carbon ومن 1,599 دولاراً في X1 Yoga ويزداد في كل نسخة حسب المواصفات المرفقة والتي يخصصها المستهلك.

مواضيع ذات صلة:

لينوفو تطرح أجهزة ThinkBook المحمولة في السوق السعودي

المصدر

Engadget