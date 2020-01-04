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سامسونج تكشف عن هاتفيها جالكسي A71 وجالكسي A51
أعلنت شركة سامسونج عن هاتفي الفئة المتوسطة الجديدين جالكسي A71 وجالكسي A51 مع شاشات Super AMOLED ونظام أندرويد 10.
بالتزامن مع الكشف عن هاتفي نوت 10 لايت وS10 لايت، أعلنت شركة سامسونج عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة، جالكسي A71 وجالكسي A51، وذلك خلال فعالية أقامتها في فيتنام، حيث يأتيان مع شاشات Super AMOLED عالية الجودة من نوع Infinity-O أي أنها تحتوي على ثقب للكاميرا على شكل دائرة في الأعلى، وكلاهما يأتيان مع كاميرا رباعية في الخلف ومستشعر بصمة في الشاشة.
مواصفات جالكسي A71
- شاشة بقياس 6.71 بوصة نوع Super AMOLED
- أبعاد الشاشة 20:9 مع وضوح Full HD+
- ذاكرة رام حتى 8 جيجا بايت
- سعة تخزين حتى 128 جيجا بايت
- كاميرا رباعية خلفية بعدسات: 48 ميجا بكسل، 12 ميجا بكسل واسعة جدًا، 5 ميجا بكسل ماكرو، 5 ميجا بكسل لتصوير البورتوريه
- مستشعر بصمة في الشاشة
- بطارية 4,500 ملي أمبير
- شحن سريع 25 واط
- دعم تقنية Dolby Atmos
- سعر يبدأ من 500$ تقريبًا
مواصفات جالكسي A51
- شاشة بقياس 6.5 بوصة نوع Super AMOLED
- أبعاد الشاشة 20:9 مع وضوح Full HD+
- معالج Exynos 9611
- ذاكرة رام حتى 6 جيجا بايت
- سعة تخزين حتى 128 جيجا بايت
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل
- كاميرا رباعية خلفية بعدسات: 48 ميجا بكسل، 12 ميجا بكسل واسعة جدًا، 5 ميجا بكسل ماكرو، 5 ميجا بكسل لتصوير البورتوريه
- مستشعر بصمة في الشاشة
- بطارية 4,000 ملي أمبير
- شحن سريع 15 واط
- دعم تقنية Dolby Atmos
- سعر يبدأ من 400$ تقريبًا
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