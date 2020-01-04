سامسونج تكشف عن هاتفيها جالكسي A71 وجالكسي A51

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفي الفئة المتوسطة الجديدين جالكسي A71 وجالكسي A51 مع شاشات Super AMOLED ونظام أندرويد 10.

بالتزامن مع الكشف عن هاتفي نوت 10 لايت وS10 لايت، أعلنت شركة سامسونج عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة، جالكسي A71 وجالكسي A51، وذلك خلال فعالية أقامتها في فيتنام، حيث يأتيان مع شاشات Super AMOLED عالية الجودة من نوع Infinity-O أي أنها تحتوي على ثقب للكاميرا على شكل دائرة في الأعلى، وكلاهما يأتيان مع كاميرا رباعية في الخلف ومستشعر بصمة في الشاشة.

مواصفات جالكسي A71

شاشة بقياس 6.71 بوصة نوع Super AMOLED

أبعاد الشاشة 20:9 مع وضوح Full HD+

ذاكرة رام حتى 8 جيجا بايت

سعة تخزين حتى 128 جيجا بايت

كاميرا رباعية خلفية بعدسات: 48 ميجا بكسل، 12 ميجا بكسل واسعة جدًا، 5 ميجا بكسل ماكرو، 5 ميجا بكسل لتصوير البورتوريه

مستشعر بصمة في الشاشة

بطارية 4,500 ملي أمبير

شحن سريع 25 واط

دعم تقنية Dolby Atmos

سعر يبدأ من 500$ تقريبًا

مواصفات جالكسي A51

شاشة بقياس 6.5 بوصة نوع Super AMOLED

أبعاد الشاشة 20:9 مع وضوح Full HD+

معالج Exynos 9611

ذاكرة رام حتى 6 جيجا بايت

سعة تخزين حتى 128 جيجا بايت

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل

كاميرا رباعية خلفية بعدسات: 48 ميجا بكسل، 12 ميجا بكسل واسعة جدًا، 5 ميجا بكسل ماكرو، 5 ميجا بكسل لتصوير البورتوريه

مستشعر بصمة في الشاشة

بطارية 4,000 ملي أمبير

شحن سريع 15 واط

دعم تقنية Dolby Atmos

سعر يبدأ من 400$ تقريبًا

المصدر:

Samsung