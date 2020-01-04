جوجل توقف المجلات الرقمية المدفوعة ضمن خدمتها الاخبارية Google News

أعلنت جوجل أنها ستوقف إرسال النسخ الرقمية المدفوعة من المجلات للمشتركين عبر خدمة الأخبار Google News، ولو كنت من المشتركين الحاليين فإنها ستعيد لك ما دفعته من رسوم خلال شهر من الآن.

كان لدى جوجل حوالي 200 ناشر يوفر نسخ رقمية من مجلاتهم المدفوعة للمستخدمين، والآن لن يتمكن المشتركين من الحصول على الأعداد الجديدة، لكن مازال بإمكانهم الوصول للأعداد القديمة كملفات pdf ضمن تطبيق أخبار جوجل.

بدأت جوجل ببيع المجلات الرقمية في متجر جوجل بلاي منذ عام 2012 عبر تطبيق Play Magazines، لكن لاحقاً تم التعديل على الخدمة وأصبحت Play Newsstand ومن ثم تم ضمها إلى تطبيق الأخبار. والآن تنصحك جوجل بالبحث عن موقع الناشر ضمن تطبيق الأخبار وقراءة مقالاته بشكلها المعتاد كمقالة وليس كمجلة، ويمكن الاشتراك بكل مجلة بشكل منفصل.

وكانت جوجل توفر نسخة رقمية كصورة PDF من نفس المجلات المطبوعة ورقياً ليتمكن أي مستخدم من الحصول عليها عبر هاتفه وبنفس الإخراج الطباعي للمجلة الورقية.