تعرفوا على Wi-Fi 6E أحدث وأسرع الشبكات اللاسلكية

حالياً كل الشبكات اللاسلكية تعمل بترددين 2.4 و 5 غيغاهرتز، لكن تعتزم الهيئات الدولية البدء بدعم نطاق أعلى وهو 6 غيغاهرتز، وتم تسمية شبكات واي فاي الجديدة التي تدعمه باسم Wi-Fi 6E.

مازال من المبكر أن نرى أجهزة تعمل بهذا النوع من الشبكات، حيث يتوقع أن نحتاج عام أو اثنين حتى تبدأ بالانتشار.

حالياً هناك شبكات Wi-Fi 5 (802.11ac) و Wi-Fi 6 (802.11ax) الأحدث وتعتمد على نطاقي 2.4 و 5 غيغاهرتز لنقل كمية كبيرة من البيانات لاسلكياً.

أما الشبكة الجديدة Wi-Fi 6E فهي سوف توسع الدعم عبر العمل على 6 غيغاهرتز مع 14 قناة إضافية تردد كل واحدة منها 80 ميغاهرتز وعدة قنوات بتردد 160 ميغاهرتز.

مع زيادة حجم الملفات نتيجة التطور التقني، أصبح من الضروري ابتكار شبكات أقوى قادرة على حمل تلك الكمية بسرعة، هذا يعني إمكانية نقل فيديوهات بدقة 8K وحتى الواقع الافتراضي والبث المباشر بدون الحاجة للانتظار لوقت طويل للتحميل.

وجود اسم Wi-Fi 6E على أي جهاز كالحواسب والهواتف الذكية والراوترات يعني أنها تدعم واي فاي 6 غيغاهرتز. وفي بعض الاستخدامات التي تحتاج لقدرة فائقة على نقل البيانات هناك شبكات WiGig التي تدعم 60 غيغاهرتز من الواي فاي.