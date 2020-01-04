اكتشاف ميزة تزييف عميق للفيديوهات في تطبيق تيك توك (تقرير)

في ظل أصابع الاتهام الموجهة للتطبيق الصيني تيك توك من قبل الحكومة الأمريكية ومزاعم تهديد الأمن القومي، أشار تقرير جديد لـ TechCrunch إلى كون شركة ByteDance قد طورت ميزة للتزييف العميق للفيديوهات داخل التطبيق.

وأوضح التقرير بأنه تم التوصل إلى رمز برمجي في نسختي التطبيق العالمية تيك توك والصينية Douyin لميزة تزييف عميق مبنية على تبديل الوجه؛ حيث يتم سؤال المستخدم للقيام بعملية مسح لملامح الوجه ومن ثم تطبيق الصورة على الفيديوهات.

الميزة قد يتم رؤيتها على أنها أمر طبيعي كون التطبيق ينتمي للمجال الترفيهي الموسيقي لكن من ناحية أخرى فإن تقنيات التزييف العميق تثير القلق ومخاوف المنظمين حيث قامت العديد من الهيئات المسئولة عن حماية بيانات المستخدمين بوضع محددات لاستخدامها ومنعها في بعض الأحيان.

حيث تتطلب عملية بناء هذه الفيديوهات معالجة لبيانات المستخدم البيومترمية وبالتالي حفظ تلك البيانات لدى المنصة التي تواجه تهماً أمنية في الوقت الحالي وبعض الشكوك حول كيفية تعاملها مع أمان بيانات المستخدمين.

فيما ليس من الواضح إذا ما كانت BaytDance ستطلق الميزة في تيك توك أو Douyin اللذان بلغ عدد مرات تنزيلهما 1.5 مليار!.

من جانبها ردت ByteDance بأنها الميزة لا تعمل على كلا التطبيقين وأنها لا تملك أي نية لإطلاقها، هذا قبل أن تؤكد للموقع أنها قامت بحذف الرمز البرمجي لتفادي أي لبس من هذا القبيل.

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المصدر

TechCrunch