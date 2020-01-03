فايرفوكس يتيح لك حذف ما جمعه عنك من بيانات

كل المتصفحات تجمع بيانات عن حركة مستخدميها بالتفصيل، لأن معظم وقتنا على الحاسب يكون في تصفح الانترنت، فإن هذه البيانات منجم ذهب للمعلنين، وتختلف الشركات التقنية بتعاملها مع تلك البيانات، وبعضها يكون لديه مستوى أعلى من الشفافية والخصوصية مثل فايرفوكس التي ستتيح لك حذف بياناتك التي جمعها عنك المتصفح.

بدءاً من 7 يناير ومع الإصدار الأحدث من متصفح فايرفوكس، فإن موزيلا تتجاوب أكثر مع قانون CCPA المتعلق بخصوصية المستهلك والذي بدأ تطبيقه مع بداية العام الجاري.

يعتبر قانون CCPA المقابل الأمريكي للقانون الأوربي الشهير GDPR والذي يضمن حماية بيانات المستخدمين، ويعطي القانون الأمريكي الحق للمواطنين في كاليفورنيا بمعرفة ما الذي تجمعه الشركات والمواقع والتطبيقات من بيانات عنها.

وستوفر فايرفوكس هذه الإمكانية لكافة مستخدميها مهما كان موقعهم حول العالم.

وتعترف فايرفوكس أنها تجمع حجم ضئيل من البيانات عن مستخدميها، مثل عدد التبويبات المفتوحة ومدة جلسة العمل الواحدة، ومع أن هذه البيانات قد لاتكشف الكثير عن هوية مستخدميها والهدف منها تحسين التجربة والأمان، لكنك ستتمكن من حذفها أيضاً.

وهكذا فإن فايرفوكس قد اتخذت الخطوة الأولى، هل تتبعها باقي المتصفحات الكبرى مثل كروم وإيدج؟