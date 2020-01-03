شحنات سيارات تسلا وصلت لأكثر من 367 ألف خلال 2019

صرحت شركة تسلا بأن شحنات سياراتها ازدات بنسة ملحوظة خلال العام المنصرم 2019، حيث بلغ اجمالي عدد السيارات المباعة 367,500 سيارة موزعة على مدار العام بمعدل أعلى من مبيعات الشركة خلال العاميين الماضيين كاملين.

حيث حطمت الشركة رقماً قياسياً خلال الربع الأخير من 2019 بإنتاج 105,000 سيارة وشحن 112,000 سيارة في هذا الربع لوحده، جاءت شحنات Model 3s بعدد 92,500 سيارة بارتفاع بلغ 46% عن نفس الفترة من العام السابق “2018”، بينما كان مجموع Model S/X من الشحنات هو 19,450 سيارة.

فيما كانت الشركة قد أعلنت في بداية 2019 بأنها تطمح لتسليم من 360 ألف إلى 400 ألف سيارة مع نهاية العام، وكما هو واضح وصلت الشركة لمرادها نوعاً ما ولكن بإشارة إلى كون سوق تسلا في إتجاه التوسع كما هو ظاهر من هذه النتائج والوقائع على أرض الواقع.

حيث أن مصنع Gigafactory 3 في شنغهاي الصينية قام بإنتاج 1000 سيارة جاهزة مع قدرة تصنيعية تصل إلى 3000 سيارة أسبوعياً لا تتضمن نظام البطاريات، بالإضافة إلى أن تسلا تخطط لتصنيع Model Y في ذات المصنع مع توقع مبيعات كبيرة عليها.

فيما لن ننسى النسخة الأخيرة من سيارات تسلا Cybertruck التي حظيت ياحتفاء كبير وقت الكشف عنها وطلبات مسبقة أيضاً؛ مما يعني أن جميع المؤشرات ذاهبة نحو صعود في شحنات تسلا عالمياُ خلال العام الجاري والأعوام القادمة.

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المصدر

Engadget