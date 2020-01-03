سامسونج تطلق رسمياً نسخة لايت من جالكسي إس 10 و نوت 10

بعد فترة طويلة نسبياً من الشائعات والتسريبات، أعلنت سامسونج عن النسخة المخففة “لايت” من هواتفها الرائدة من فئتي إس و نوت وهما جالكسي إس 10 لايت و جالكسي نوت 10 لايت.

وحاولت سامسونج تخفيض سعر الهاتفين قدر الإمكان مقارنة بالنسخة القياسية منهما، مع عدم التنازل الكبير على مستوى المواصفات.

لنبدأ من جالكسي إس 10 لايت فهو يعمل بمعالج سناب دراغون 855 بدقة 7 نانومتر مع خيارين من الذاكرة العشوائية 6-8 غيغابايت و التخزين 128 غيغابايت بدعم البطاقات الخارجية.

من الخلف هناك 3 كاميرات، أساسية 48 ميغابكسل بفتحة f/2.0 وعريضة للغاية 123 درجة بفتحة f/2.2 بدقة 12 ميغابكسل و ماكرو بدقة 5 ميغابكسل. ومن الأمام هناك كاميرا 32 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

المميز في كاميرا هذا الهاتف أن سامسونج لأول مرة استخدمت تقنيتها الخاصة بالتثبيت البصري ما يعني استقرار أفضل حتى من النسخة القياسية منه.

ولا ننسى الشاشة 6.7″ FullHD+ مع بطارية 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع 25 واط.

سيتوفر بألوان الأسود والأزرق والأبيض الشفقي.

أما هاتف جالكسي نوت 10 فهو يأتي بنفس قياس شاشة جالكسي إس 10 لايت وبطاريتها وحتى الكاميرا الأمامية 32 ميغابكسل، وكذلك الذاكرة العشوائية 6-8 غيغابايت والتخزين 128 غيغابايت.

لم تكشف سامسونج عن اسم المعالج المستخدم بدقة لكنه 10 نانومتر وقد يكون معالجها Exynos 9810 مع تخفيف في التردد.

من الخلف هناك ثلاثة كاميرات، الرئيسية بدقة 12 ميغابكسل بفتحة f/1.7 و كاميرا اخرى 12 ميغابكسل عريضة للغاية f/2.2 وتدعم الاستقرار والتثبيت مع خاصية Dual Pixel AF والكاميرا الثالثة أعرض بدقة 12 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.4 .

سيتوفر بألوان الأسود والأحمر والأبيض مع لمعان الشفق.

سيدعم الهاتفين أندرويد 10 مع الواجهة الجديدة One UI 2. وسيتاح بيعهما في نهاية مارس بسعر يبدأ من 599 يورو لجالكسي نوت 10 لايت و 649 يورو لجالكسي إس 10 لايت