سامسونج تؤكد على إطلاق جالكسي Tab 6 5G خلال الربع الأول من العام

أكدت العملاق الكوري سامسونج خطتها لإطاق جهازها اللوحي Tab 6 5G خلال الشهور الأولى من عامنا الجاري، حيث جاء الخبر تأكيداً واضحاً من الشركة لما تم تداوله سابقاً عن عمل الشركة على جهاز لوحي بدعم اتصال شبكات الجيل الخامس.

ووفقاً لسامسونج فأن الجهاز سيكون متوفراً في كوريا الجانبية وربما قد يكون محصور الإطلاق فيها في البداية، لكن سيكون بمثابة تقدم بخطوة على المنافسين ولاسيما هواوي التي تعمل على جهازها اللوحي المدعم بخدمات الجيل الخامس هي الأخرى.

بالنسبة للمواصفات لم تعلن الشركة عن أي تفاصيل ولم تنوه إذا كان الجهاز سيملك مكونات مختلفة عن تلك المستخدمة في الطراز العادي من Tab 6 بمعالج سنابدراجون 855 أو غيره، كما أنها لم تحدد موعداً بعينه للكشف أو الإطلاق وتركت الأمور ضمن مدة زمنية تتراوح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد 2020.

فيما يجدر بالذكر أن سامسونج حظيت بنصيب كبير من هيمنة الهواتف الداعمة لاتصال الجيل الخامس في 2019 وهو ما تحاول تدعيمه خلال العام الجاري، حيث شحنت الشركة ما يقارب 6.4 مليون هاتف جالكسي 5G حول العالم.

بنسبة بلغت قرابة 54% من مجمل هواتف الجيل الخامس المباعة في السوق العالمي خلال شهر نوفمبر الماضي 2019، حيث تملك الشركة في الوقت الحالي 5 هواتف رائدة تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

ومع كون العام الجاري يعد نقطة تحول كبيرة في فضاء الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وعملية تدعيمها بتقنيات الجيل الخامس وتوافر شبكات الاتصال في أماكن أوسع عالمياً ترغب سامسونح زيادة استثماراتها في هذا المجال.

المصدر

Samsung