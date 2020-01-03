سامسونج باعت 6.7 مليون هاتف يدعم الجيل الخامس

الاختبار الحقيقي لشبكات الجيل الخامس سيكون هذا العام، والبداية مبشرة مع سامسونج التي أعلنت عن وصول مبيعاتها من هواتفها التي تدعم هذه الشبكات إلى 6.7 مليون جهاز متجاوزة بذلك كل التوقعات.

لدى سامسونج عدة هواتف تدعم الجيل الخامس مثل الإصدارات الخاصة من فئتي إس أي جالكسي إس 10 و نوت مثل جالكسي نوت 10 بلس.

وكانت سامسونج تتوقع بيع 4 مليون هاتف يدعم الجيل الخامس هذا العام، لكن النمو المتسارع في الربع الأخير من السنة الماضية قفز بهذا الرقم إلى 6.7 مليون.

وتقول سامسونج أن حصتها من هواتف الجيل الخامس المباعة حول العالم تزيد عن النصف.

وستكون أغلب الهواتف الذكية الجديدة الصادرة هذا العام تدعم الجيل الخامس، مع المزيد من الانتشار لتلك الشبكات حول دول العالم، فإنها ستكون مزايا مرغوبة من المستخدمين للحصول على سرعة أعلى للاتصال بالانترنت وذلك بفضل معالج سناب دراغون 865.

في البداية كانت الشركات مضطرة لإطلاق إصدار منفصل من هواتفها يدعم الجيل الخامس، لكن الآن سيكون هذا الدعم متاحاً في كل الهواتف ما يعني زيادة المبيعات حكماً.

وتسري شائعات عن إطلاق آبل أيضاً هاتف آيفون بدعم الجيل الخامس، مع أن هذه الشائعات مازالت مبكرة لكنها عرضة للتغيير لاحقاً، خاصة لو عرفنا أن آبل بالعادة لا تعتمد التقنيات الجديدة فور صدورها وتنتظر بعض الوقت.