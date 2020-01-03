ديل تُعلن عن جهاز Latitude 9510 المحمول بتقنية الجيل الخامس

جهاز الحاسب المحمول Latitude 9510 من ديل أتي بتقنية الجيل الخامس وعدة تقنيات ذكاء اصطناعي موجهة للأعمال.

أعلنت شركة ديل عن أحدث أجهزة الحاسب المحمول ، Latitude 9510، والذي يأتي مع تصميم نحيف وخفيف مع شاشة بقياسات 15 بوصة و14 بوصة ويحمل في داخله رقاقة الجيل الخامس من الاتصالات لتقديم سرعة اتصال أكبر بالإنترنت بجانب عدة تقنيات ذكاء اصطناعي موجهة لأصحاب الأعمال والشركات. حيث تقول الشركة عن جهازها الجديد بأنه أكثر الأجهزة المحمولة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذكاءً في العالم.

بجانب الذكاء الفائق، تقول ديل أن جهازها الجديد بشاشة بقياس 15 بوصة هو الأكثر نحافة وخفة بين أجهزة الأعمال الرائدة.

فيما تضيف بجانب التصميم الخفيف والجميل، وقدرات الذكاء الاصطناعي في الجهاز نسخة 15 بوصة، بطارية كبيرة بقدرة 88 واط / ساعة تجعل بإمكانه العمل حتى 30 ساعة على شحنة واحدة وفقًا للشركة.

يأتي جهاز Latitude 9510 مع شاشات بقياس 14 بوصة و15 بوصة وتصميم 2 في 1 “متحول” يتيح استخدامه كجهاز محمول تقليدي أو كجهاز لوحي بفضل الشاشات اللمسية التي يتمتع بها. وكونه موجه للأعمال، فإنه يوفر معه أحدث معالجات إنتل الجيل العاشر مع خيارات تصل 6 نوى؛ منها خيار VPro.

وكما ذكرنا سابقًا، فإن الجهاز سيقدم الدعم لتقنية الجيل الخامس 5G ليكون من أوائل أجهزة الحاسوب المحمولة الموفرة للتقنية.

هذا الجهاز سيكون متاحًا للشراء في 26 مارس القادم بحسب الشركة والتي لم تعلن عن السعر المتوقع له حتى الآن.

المصدر:

Dell