اختفاء عدة أفلام شهيرة من خدمة ديزني بلس بسبب الحقوق

انتهاء رخصة حقوق بعض الأعمال لديزني تتسبب باختفاء عدة أفلام وعروض من خدمة بث المحتوى خاصتها ديزني بلس.

ظهرت علامات الاستغراب لدى الكثير من مشتركي خدمة ديزني بلس مع بداية العام الحالي بسبب اختفاء بعض العروض والأفلام المتاحة من الخدمة، لكن على ما يبدو أن السبب الرئيسي يعود لحقوق بثها من ديزني بسبب انتهاء التراخيص المتاحة من الشركات المنتجة لها خلال الفترة الحالية، لتقرر الشركة حذفها عن المنصة تجنبًا للمشاكل حاليًا.

تُعد أفلام Home Alone الجزء الأول والثاني من أشهر الأفلام التي اختفت من المنصة، وهي الأفلام المعتاد مشاهدتها أوقات الأعياد.

كما أن 12 فيلمًا شهيرًا اختفوا من المنصة أيضًا منها Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides و Dr. Dolittle.

هذا الأمر ليس مستغربًا بشكل كامل بسبب انتهاء عقود التراخيص طويلة المدى التي وقعتها الشركة من منتجي الأفلام في السابق.

لكن ربما بعد انتهاء رخصة الحقوق نرى هذه الأعمال بمنصات أخرى، كما أنها ربما تعود قريبًا لمشتركي خدمة ديزني بلس.

على كل الأحوال، وضحت ديزني هذه الاشكالية لموقع Gizmodo، بالقول أن الأعمال لن تكون متاحة للتحميل في الوقت الحالي عبر المنصة، لكنها تسعى لإعادتها مرة أخرى إلى المنصة في أسرع وقت ممكن مع تجديد اتفاقيات التراخيص مع أصحاب الحقوق ليتمكن المستخدمين من مشاهدتها وتحميلها مجددًا وفي أي وقت.

المصدر:

Gizmodo