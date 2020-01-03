إل جي ستطرح 8 أجهزة تلفاز بدقة 8K مع شاشات OLED و LCD

شركة إل جي LG الكورية تسعى لخوض معركة جديدة بإطلاق 8 أجهزة تلفاز بدقة 8K مع بتقنيتي OLED و LCD.

تمهيدًا لمعرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية CES 2020 الذي ينطلق منتصف الأسبوع المقبل، قالت الشركة الكورية إل جي أنها ستعرض أجهزة تلفاز بدقة 8K فعلية لأول مرة بسرعة تصل 60 إطارًا في الثانية ومعالج ذكاء اصطناعي جديد وستطرحه خلال العام الحالي 2020. هذه الجودة ستأتي مع 8 أجهزة جديدة مع شاشات بتقنيتي OLED و LCD.

الأجهزة الجديدة ستضم تلفازين من فئة LG Signature OLED مع شاشات بقياس 88 بوصة و77 بوصة من نوع OLED ZX.

كما ستضم 6 أجهزة أخرى من نوع LCD بتقنية NanoCell؛ اثنتان منها بتقنية Nano99 بقياسات 75 بوصة و65 بوصة على التوالي، واثنتان بتقنية Nano97 بنفس القياسات، واثنتان مع تقنية Nano95 بنفس القياسات أيضًا.

أجهزة التلفاز التي ستطرحها إل جي هذا العام ستأتي مع معالج Alpha9 AI الجيل الثالث الجديد لتحسين تجربة وسلاسة المشاهدة.

يُذكر أنه رغم تطوير شاشات بإمكانها عرض محتوى بدقة تصل 8K إلا أن المحتوى نفسه نادر الوجود على المنصات والتلفزيونات.

وبما أن محتوى 8K غير متاح بشكل طبيعي الآن، فإن الشاشات ستتمكن من تشغيل المحتوى بهذه الجودة عند توفره للعرض.

لكن تجدر الإشارة أن هناك بعض المقاطع على يوتيوب يمكن مشاهدتها بهذه الجودة، كما يمكن عرض المحتوى الذي تم تصويره بشكل شخصي بهذه الجودة.

المصدر:

LG Newsroom