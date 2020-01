تقنية مشاركة الملفات الجديدة لشاومي وأوبو وفيفو متاحة الآن على عدد محدود من الأجهزة

تعاونت كلٍ من الشركات الصينية شاومي وأوبو وفيفو في حل مُوحّد من أجل مشاركة الملفات على أجهزتها.

في أغسطس من العام الماضي، أعلنت كلٍ من شركة شاومي وأوبو وفيفو عن توحيد جهودهم لإنشاء حل جديد لنقل الملفات يعمل بسلاسة عبر الأجهزة الخاصة بالشركات المذكورة، وسيعتمد هذا الحل على بروتوكول الند للند “peer-to-peer”، على أن يكون قادرًا على نقل الملفات بسرعة تصل إلى 20 ميجابايت في الثانية، الآن أصبحت هذه التقنية متاحة على أجهزة محدودة من شاومي وأوبو وفيفو.

وعبر تغريدة من حساب شاومي الرسمي، أشارت الشركة بتضافر جهود الشركات المذكورة في إيجاد حل عالمي لنقل الملفات، على أن يكون سلس ويدعم نقل صيغ متعددة، بالإضافة لتضمينه بروتوكول نقل لاسلكي مستقر وعالي السرعة.

Xiaomi, OPPO and vivo have joined forces to take their Peer-to-Peer Transmission Alliance global, bringing:

1⃣Seamless cross-brand file transfer

2⃣Support transfer of multiple formats

3⃣Protocol for high-speed and stable wireless transfer

Welcome more phone brands to join us! pic.twitter.com/NPSrGTc6lX

— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) January 2, 2020