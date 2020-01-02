تقنية مشاركة الملفات الجديدة لشاومي وأوبو وفيفو متاحة الآن على عدد محدود من الأجهزة

تعاونت كلٍ من الشركات الصينية شاومي وأوبو وفيفو في حل مُوحّد من أجل مشاركة الملفات على أجهزتها.

في أغسطس من العام الماضي، أعلنت كلٍ من شركة شاومي وأوبو وفيفو عن توحيد جهودهم لإنشاء حل جديد لنقل الملفات يعمل بسلاسة عبر الأجهزة الخاصة بالشركات المذكورة، وسيعتمد هذا الحل على بروتوكول الند للند “peer-to-peer”، على أن يكون قادرًا على نقل الملفات بسرعة تصل إلى 20 ميجابايت في الثانية، الآن أصبحت هذه التقنية متاحة على أجهزة محدودة من شاومي وأوبو وفيفو.

وعبر تغريدة من حساب شاومي الرسمي، أشارت الشركة بتضافر جهود الشركات المذكورة في إيجاد حل عالمي لنقل الملفات، على أن يكون سلس ويدعم نقل صيغ متعددة، بالإضافة لتضمينه بروتوكول نقل لاسلكي مستقر وعالي السرعة.

Xiaomi, OPPO and vivo have joined forces to take their Peer-to-Peer Transmission Alliance global, bringing: 1⃣Seamless cross-brand file transfer

2⃣Support transfer of multiple formats

3⃣Protocol for high-speed and stable wireless transfer Welcome more phone brands to join us! pic.twitter.com/NPSrGTc6lX — Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) January 2, 2020

وبدلاً من تطبيق جديد منفصل، تم دمج تجربة النقل هذه افتراضيًا في نظام اندرويد الخاص بكل شركة، وفي هذا الشأن، سوف يتمكن حملة هواتف شاومي التي تعمل بإصدار أندرويد 9 أو أحدث والتي تعمل بواجهة MIUI 11 من الوصول إلى الميزة عبر Mi Share، كذلك سيتمكن حملة هواتف أوبو مثل Reno 2 و Reno 10X Zoom و F11 Pro والتي تعمل بالإصدار التجريبي من ColorOS 7 لنظام اندرويد 10، من الوصول إلى الميزة عبر Oppo Share، أيضًا، تقول Vivo أن الميزة ستطرح على منتجاتها القادمة اعتبارًا من فبراير 2020، كما ولم تذكر الهواتف الذكية الحالية.

أخيرًا، سيستخدم بروتوكول المشاركة الجديد تقنية البلوتوث للإقران ثم خاصية WiFi P2P لنقل الملفات بمعدل حوالي 20 ميجابايت في الثانية ودون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، كما ودعت العلامات التجارية الصينية الثلاثة صنّاع الأجهزة الأخرى إلى الانضمام إلى التحالف بهدف توفير القدرة للمزيد من المستخدمين والمشاركة في مستقبل هذه التقنية.

المصدر:

Xiaomi | Oppo | Vivo