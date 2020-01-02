تقرير: عائدات ألعاب الفيديو تجاوزت 120 مليار دولار العام الماضي

كشف تقرير بحثي حول صناعة ألعاب الفيديو أن قيمة مبيعاتها وعائداتها خلال العام الماضي وصلت إلى 120.1 مليار دولار وذلك على كافة المنصات، موبايل، حاسب، أجهزة ترفيه وحتى الواقع الافتراضي.

بحسب تقرير شركة SuperData فإن سوق الألعاب نمى 4% العام الماضي. وكانت عائدات الألعاب حسب القطاعات: الموبايل 64.4 مليار دولار، الحاسب الشخصي 29.6 مليار دولار، منصات اللعب 15.4 مليار دولار.

80% من تلك العائدات كانت من ألعاب متاحة مجاناً للتنزيل رقمياً واللعب.

وبالنظر لقطاع ألعاب الموبايل فقد حافظت لعبة Fortnite على مركز الصدارة للعام الثاني على التوالي بعائدات بلغت 1.8 مليار دولار متراجعة بذلك عن عائدات العام السابق التي كانت 2.4 مليار دولار.

بفضل خوذة الواقع الافتراضي فقد نمت عائدات ألعابها 26% لتصل إلى 6.3 مليار دولار.

يتوقع أن تحافظ عائدات الألعاب على نفس النمو السنوي 4% لتصل قيمتها العام الحالي إلى 124.8 مليار دولار.

يتوقع أن يكون الأثر الأكبر للألعاب المدفوعاة حيث يتوقع إطلاق مجموعة كبيرة وقوية من الألعاب بالتزامن مع قرب إطلاق أجهزة الترفيه واللعب المنزلي الجديدة نهاية السنة.