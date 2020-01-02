تطبيق Pulse SMS من Klinker Apps هو الآن مفتوح المصدر بالكامل

أعلنت Klinker Apps القائمة على تطبيق Pulse SMS الغني عن التعريف عن جعل التطبيق الآن مفتوح المصدر وبالكامل على أندرويد.

في عام 2016 كانت بداية الطريق لتطبيق Pulse SMS من Klinker Apps، والذي هو عبارة عن عميل للرسائل النصيّة القصيرة “SMS”، ومهمته الرئيسية إرسال الرسائل من أجهزة متعددة، حيث بمجرد ضبط الإعداد على هاتفك، ستتمكن بواسطة التطبيق من إرسال رسائل من تطبيق الويب ومن الساعات الذكية ومنصّات أخرى.

أما الآن فقد أعلنت الشركة عن جعل تطبيقها هذا مفتوح المصدر بشكل كامل على نظام تشغيل أندرويد لخدمة المطورين والمهتمين..

ووفقًا لمنشور على مدونة التطبيق الرسمية: “اعتبارا من اليوم، تم فتح مصدر التطبيق لإصدار أندرويد، وبذلك ينضم هذا الإصدار إلى قائمة مساهمات المصادر المفتوحة للتطبيق المتزايدة باستمرار، حيث معظم الأنظمة الأساسية الأخرى مفتوحة المصدر منذ سنوات، بما في ذلك، تطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات كروم وأخيرًا تطبيق Tizen OS”.

أخيرًا، تأمل Klinker Apps أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد المطورين الذين يساهمون في تطبيق الرسائل الذي طورته مسبقًا.

مما قد ينتج عنه تجربة أكثر استقرارًا وميزات إضافية، على الرغم من أن تطوير Pulse SMS نشط للغاية، حيث خلال الشهر الماضي فقط، تم إصدار نحو خمس تحديثات للتطبيق.

تحميل تطبيق Pulse SMS على أندرويد.

المصدر:

Klinker Apps.