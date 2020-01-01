تطبيق تيليجرام يأتي بإعداد جديد لجدولة الرسائل والمزيد

وفّر تحديث تطبيق تيليجرام 5.13 إعدادًا جديدًا للرسائل المجدولة، ودعم التدرج والنمط للسمات، وأكثر من ذلك بكثير.

مع دخولنا العام الجديد، نتوقع جميعًا الوعودات والإمكانات الجديدة للخدمات الأكثر استخدامًا في العالم، فإذا كنت من محبي خدمة الرسائل تيليجرام “Telegram“، فلدى التطبيق الآن تحديث جديد يحمل رقم إصدار Telegram 5.13 على كلٍ من أندرويد و iOS، ويتضمن هذا الإصدار دعمًا لسمات التدرج والأنماط، فضلًا عن إعداد جديد للرسائل المجدولة، والوصول السريع إلى تبديل الوضع الليلي، وبعض الرسوم المتحركة الجديدة، والكثير من التحسينات الأخرى.

وعلى الرغم من أن التحديث ليس كبيرًا بما يكفي ليستحق منشور على مدونة تيليجرام الرسمية، إلّا أنه ليس صغير تمامًا، وفيما يلي أهم الإضافات التي حصل عليها هذا التحديث:

إنشاء أنماط تحوي ألوان متدرجة ونقوش.

جدول الرسائل ليتم إرسالها عندما يصبح المُرسل إليه متصلًا.

اختر الأماكن بسهولة أكثر عند مشاركة موقعك.

فعّل الوضع الليلي وعطّله مباشرةً من القائمة اليمنى.

دعم عرض الخرائط الداكنة أثناء استخدام الوضع الليلي.

اختر دقة المقاطع المرئية بشكل أسهل عند إرسالها.

جرّب سحب حسابات المستخدمين للأسفل أو التنقل بين الرسائل في المحادثات لرؤية المؤثرات البصرية الجديدة.

إصلاح مجموع 31 مشكلة.

طبعًا، من بين التغييرات الرئيسية في هذا التحديث هو تحسين ميزة الرسائل المجدولة، فبدلًا من جدولة الرسالة لوقت محدد فقط، يمكنك الآن مع تيليجرام جدولة الرسائل بحيث تصل عندما يكون المُرسل إليه متصلًا، كما سيكون دعم التدرجات اللونية والأنماط مفيدًا لأولئك الذين يبنون سمات لأنفسهم أو للآخرين، ناهيك عن حفنة التحسينات الأخرى التي استهدفت الواجهة والوضع الليلي وأكثر.

أخيرًا، حصل تطبيق تيليجرام على سطح المكتب على تحديث آخر رفع من رقم إصداره إلى تيليجرام 1.9.3، ومعه أصبح يدعم التطبيق التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في الدردشة، كذلك استئناف التشغيل من حيث توقفت عند مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة، فضلًا عن التحكم في التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو و GIF ورسائل الفيديو.

تحميل التحديث على أندرويد.

تحميل التحديث على iOS.