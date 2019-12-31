مع تطبيق Viola icon pack سيحصل هاتفك الأندرويد على مظهر نظام iOS

يُقدّم لك التطبيق الجديد Viola icon pack على أندرويد حزمة أيقونات مستوحاة من نظام التشغيل iOS.

بعد تطبيقات اللانشر، تأتي تطبيقات حزم الأيقونات كأعلى التطبيقات استخدامًا في تخصيص هواتف وأجهزة أندرويد، أحدث هذه التطبيقات هو تطبيق Viola icon pack والذي يسمح لك بتخصيص أندرويد مع مجموعة من الرموز الحديثة والبسيطة المستوحاة من نظام التشغيل iOS والتي تتميز بلوحة ألوان غير عادية وتدرجات جميلة.

من ناحيته يُوفّر لك التطبيق أكثر من 1350 أيقونة بجودة HD، مع دعمه للتقويم الديناميكي، بالإضافة إلى أن هناك 26 خلفية بجودة عالية، على أن يتم إضافة المزيد من الخلفيات والأيقونات كل أسبوعين، ويتم التنقل بين الرموز من خلال التمرير عبر القائمة بأكملها ويمكن البحث فيها عن طريق البحث النصي، كما ويمكنك معاينتها وطلب أي رمز مفقود.

وبالانتقال إلى إعدادات التطبيق، ستتمكّن من اختيار سمة التطبيق وما إذا كان سيتم تلوين شريط التنقل، أو حتى تمكين الرسوم المتحركة والمزيد من الإعدادات التي أدعها لتتعرف عليها بنفسك، أخيرًا، وكما هو معروف لدى الجميع، معظم تطبيقات حزم الأيقونات غير مجانية، ويقع نفس الحال مع تطبيق Viola icon pack وهو متوفّر للتحميل بسعر 2.99$ على متجر جوجل بلاي.

تحميل تطبيق Violaiconpack على أندرويد.