شركة سامسونج في طريقها للكشف عن تلفاز خالِِ من الحواف (تقرير)

من الواضح أن سامسونج ستكون أقرب ما يكون لإخراج تلفاز خال من الحواف قريباً جداً، فوفقاً لموقع Elec فإن الشركة تخطط للكشف عن تلفاز صفري الحواف في السادس من يناير 2020 في معرض CES2020 بعد أسبوع تقريباً من الآن.

فيما أشار التقرير إلى أن التصنيع الموسع للتلفاز سيبدأ في فبراير، بيد أنه لا تتوفر مزيد من المعلومات التفصيلية حوله حتى الآن، لكن إلا أن التوقعات تدور حول تخلي سامسونج عن التصميم المعتاد في حدود الشاشة فيما ستكون بقياس 65 بوصة وأكبر.

وتبعاً لكون التلفاز سيكون خال من الحواف فمن الطبيعي أن يأتي بسعر عالي نظراً للتنقية المستخدمة والتي سبق وأعلنت سامسونج أنها طورت الرقاقات اللازمة لإخراج هذه النوعية مع دقة عرض 8K.

من جانبها لم تأكد الشركة الكورية أي من هذه المعلومات لكن هذا لا يعني أن نتجاهل الخبر أو نشكك في مصداقيته بشكل كبير؛ وذلك بالبناء على أحداث سابقة قامت بها الشركة ومنها تسجيل علامة تجارية باسم “Zero Bezel” بداية عامنا الجاري؛ مع تغريدة للشركة أمس على حسابها الرسمي تشير بقوة للكشف عن شيء من هذا القبيل خلال المعرض.

Tune in on January 6 @ 6:30PM PT/9:30PM ET to watch the Samsung #CES2020 keynote live #AgeofExperience #SamsungCES2020 pic.twitter.com/GqoA7NwInH

— Samsung Electronics (@Samsung) December 31, 2019