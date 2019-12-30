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19 تطبيق و 22 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على متجر جوجل بلاي
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 19 تطبيق و 22 لعبة على متجر جوجل بلاي ):
التطبيقات:
- Simple Coin Flip Mega Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Digital Dashboard GPS Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Private Browser – Fast VPN Incognito Browser : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Tape-a-Talk Pro Voice Recorder : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- WakeTips : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Bubbles Battery Indicator – Charging animation : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- PDF creator & editor pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Crypto Helper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- EZ Notes – Notepad notes, voice notes, to-do notes : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Calculator+ : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Touch Block Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Video Enhancer Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- 3D Stonehenge Pro lwp : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- CYBERNEON Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Precise : Icon Pack : السعر الحقيقي 5$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Cartogram – Live Map Wallpapers & Backgrounds : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Ramka Frame – Icon pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Raya Black Icon Pack – 100% Black : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Space Galaxy Wallpaper HD Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
الألعاب:
- Age of Civilizations Africa : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Corra Bolinha PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Destroyer : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Freelancer Simulator: Game Developer Edition : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- CELL 13 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Evan Daniel and Friends, Volume 1 : السعر الحقيقي 9.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Chess 3D Animation : Real Battle Chess 3D Online : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Crazy Tap Chef VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Dead Bunker 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Idle Train Station Tycoon : Money Clicker Inc. : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- CMYK – Fun Color Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Quizio PRO: Quiz Trivia game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Rabbit Jump : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Ghost Hunter – idle rpg (Premium) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Hero’s 2nd Memory : Shooting RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Hills Legend: Action-horror (HD) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Infinity Heroes VIP : Idle RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Sudoku (Full) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Super God Blade VIP : Spin the Ultimate Top! : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Idle Heroes of Hell – Clicker & Simulator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Leprica PRO – Castle Battle Tower Defense : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Matchy Moods : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.