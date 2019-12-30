جوجل تختبر ميزة تكبير الفيديو من على تطبيقها الصور

قريبًا، قد يُتيح لك تطبيق صور جوجل تكبير مقاطع الفيديو، كما هو الحال مع الصور.

أصبحت خدمة صور جوجل أحد الخدمات الرئيسية لأي مستخدم، لما تُوفّر من مزايا مفيدة جدًا، على رأسها التخزين السحابي الغير محدود للصور والفيديو، ناهيك عن تمتعها بالذكاء عند البحث على الصور، ومؤخرًا، حصلت الخدمة على ميزة المراسلة المباشرة من أجل مشاركة الصور مع أحدهم، والآن تختبر الشركة ميزة تكبير مقاطع الفيديو، تمامًا كما هو الحال مع الصور.

بدوره، هذه الميزة ما هي إلّا محض اختبار محدود جدًا، وهي بسيطة بما يكفي للاستخدام، حيث لإلقاء نظرة فاحصة على لقطة في الفيديو، كل ما عليك فعله هو قرص إصبعيك كما هو الحال مع إيماءة التكبير في الصور، كذلك تدعم هذه الميزة التحرك في النقطة المقصودة، وهذا يخدم كثيرًا الصور المتحركة GIF.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، في الوقت الحالي لا تتوفّر هذه الميزة رسميًا على أي إصدار من تطبيق صور جوجل، لكن لا يزال من الأفضل تحميل أحدث إصدار من التطبيق، حيث تعودنا من جوجل تفعيل ميزاتها عبر الخادم.

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