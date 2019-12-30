ابتكارات سامسونج مع تقنيات لأول مرة في معرض CES 2020

تستعد شركة سامسونج للكشف عن عدة تقنيات و ابتكارات لأول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020.

تحاول شركة سامسونج جاهدة في كل عام إلى طرح المزيد من الابتكارات والتقنيات الجديدة، وتعتمد على ظهور أغلب الاختراعات من مختبر C-Lab المخصص لتطوير الابتكارات كل عام داخل الشركة أو عبر دعم مشاريع الرياديين من خارجها، وهذه المرة كما هي العادة تستعد لعرض أحدث الابتكارات خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 بعد أقل من 10 أيام.

SelfieTyp

الابتكار الأول من الشركة الكورية هو عبارة عن تقنية SelfieType والتي تتمحور على تحويل حركة الأصابع وصورة السيلفي لأحرف مكتوبة. التقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في الكتابة بالضغط المطول بالأصبع والتعرف على حركة الوجه، لمساعدة المستخدمين في حالات اتساخ اليدين أو عدم وجود فرصة للكتابة بأريحية على الهاتف. لكن ربما تكون هذه التقنية بداية لشيء أكبر في المستقبل لتُمكن المستخدم من الكتابة دون لمس الهاتف أصلًا، فمن يدري؟

Becom Project

الابتكار الثاني يأتي للمساعدة في حل مشكلة تساقط الشعر من خلال مشروع Becom Project، حيث يتكون من جهاز يتم حمله باليد لعمل مسح لأجزاء الجسم والرأس، تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق على الهاتف يوضح أسباب المشكلة للمستخدم ويقدم بعض الحلول بناءً على عملية المسح التي ربما تُظهر بقع الجلد الميت أو تراجع نمو الشعر وغيرها من المسببات.

Hyler

أما الابتكار الثالث فهو “Hyler” والذي يتيح إمكانية تحيد النصوص من المحتوى المطبوع ومن ثم يتم تحويل النصوص المحددة لنصوص على الهاتف، وبعدها يمكن للمستخدم الوصول لتلك النصوص والبحث بها بكل سهولة من خلال خيار بحث ذكي ودون الحاجة لتصفح كامل الملف.

SunnySide

فيما يأتي الابتكار الرابع “SunnySide” على شكل نافذة للتحكم صناعيًا بضوء الشمس وتوفيره في أرجاء المنزل، هذا الجهاز يولد تضوء شمسي صناعي يساعد المستخدمين الذين لا يتحصلون على أشعة الشمس الكافية لأجسادهم.

Ultra V

الابتكار الخامس من سامسونج هو Ultra V، ومن اسمه يتوضح أنه يتمحور حول الأشعة فوق البنفسجة أو ” ultraviolet”. وهذا الابتكار عبارة عن مستشعر لمراقبة الأشعة فوق البنفسجية خاصة على الجلد، بحيث يتم وضعه في الأجهزة القابلة للارتداء بسهولة بسبب صغر حجمه ما يتيح معرفة قياسات الاشعة فوق البنفسجية وبالتالي معرفة تأثيرها على الجلد وإنتاج فيتامين “د”.

ابتكارات أخرى ستعرضها سامسونج

بجانب الابتكارات السابقة، فإن سامسونج ستعرض أيضًا عدة ابتكارات قامت بدعمها خارج مختبر C-Lab؛ تتمثل الابتكارات في:

Circulus : روبوت ذكي باسم “piBo” يستطيع القيام بمحادثات بسيطة وطرح معلوما عن الطقس والأخبار وغيرها باستخدام البحث.

: روبوت ذكي باسم “piBo” يستطيع القيام بمحادثات بسيطة وطرح معلوما عن الطقس والأخبار وغيرها باستخدام البحث. FITT : تطبيق لتسجيل بيانات الحالة الصحية للشخص، حيث يعطي البيانات بناءً على القيام باختبارات صحية مثل ضربات القلب.

: تطبيق لتسجيل بيانات الحالة الصحية للشخص، حيث يعطي البيانات بناءً على القيام باختبارات صحية مثل ضربات القلب. Vtouch : عبارة عن تقنية تساعد المستخدمين على التحكم بأجهزتهم دون لمسها عن طريق تقنيات الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة.

: عبارة عن تقنية تساعد المستخدمين على التحكم بأجهزتهم دون لمسها عن طريق تقنيات الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة. Smoothy: تطبيق تراسل على الهواتف الذكية يتميز بكونه يتيح الاتصال لمكالمات الفيديو حتى 8 أشخاص معًا مع عدة مزايا.

المصدر:

Samsung Newsroom