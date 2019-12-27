يعمل لانشر Flow Desktop الجديد على تحسين وضع سطح المكتب الخاص بأندرويد 10

Flow Desktop launcher هو أحد التطبيقات التي تُوفّر مُشغّل استنادًا إلى وضع سطح المكتب المخفي في أندرويد 10.

على الرغم من محدودية إصدار أندرويد 10، إلّا أن هناك الكثير من الخدمات والتطبيقات الداعمة له، وهذا ما إذا دلّ يدُل على برمجيات الإصدار المتقدمة، ويُنتظر العام القادم بأن يتوسّع للمزيد من الأجهزة، تطبيق Flow Desktop launcher أحد هذه التطبيقات، والذي يُتيح لك توصيل هاتف الأندرويد الذكي بشاشة ثانوية واستخدام بيئة تشبه ويندوز مع لوحة مفاتيح وماوس.

بدوره، لا يزال التطبيق في مراحل التطوير الأولى، لذا من الممكن أن نتوقع أخطاء متكررة إلى حد ما، كما تم اختبار التطبيق فقط على OnePlus 7T Pro و OnePlus 6T، بينما لا يعمل مع Essential Phone PH1، كونه لا يدعم إعدادات العرض، ولا حتى مع هواتف سامسونج الذكية المزودة مسبقًا بـ DeX.

وفي السياق ذاته، يجب أن يتم تفعيل خيارات المُطوّر في أندرويد، وتمكين خيارات Freeform Windows و Experimental Desktop Mode، وأيضًا في المرة الأولى لاستخدامك التطبيق يلزمك بعد الإجراءات القصيرة الأخرى.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق Flow Desktop launcher لنظام التشغيل أندرويد كمعاينة مجانية مع عمليات شراء داخية لدعم التطوير المستقبلي، بعبارة أخرى يُقدّم التطبيق فترة مجانية قصيرة بعدها عليك شراء الإصدار الكامل لمواصلة استخدامه.

تحميل تطبيق FlowDesktoplauncher على أندرويد.