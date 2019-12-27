جديد التطبيقات: MIUI 11 Icon Pack القادم بأكثر من 4000 أيقونة مستوحاة من واجهة MIUI 11

يُطبّق تطبيق MIUI 11 Icon Pack مظهر أجهزة شاومي على هاتفك الذكي بأكثر من 4000 أيقونة.

MIUI 11 Icon Pack هو تطبيق يسمح لك بتخصيص هواتف أجهزة أندرويد اللوحية مع حزمة من الرموز المستوحاة من واجهة MIUI 11 من شاومي، والتي معها أيضًا قد فّرت الشركة العديد من الابتكارات خاصة من حيث التصميم، على أي حال، يتضمّن هذا التطبيق أكثر من 4000 رمز عالي الجودة مع العديد من الرموز البديلة والقدرة على البحث عنها ومعاينتها.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث مع التطبيق يمكنك الاستفادة من 36 حلفية بجودة HD، وخلفيات أخرى بالجودة الخارقة 4K والمتوفّرة هنا على السحابة، كما وهناك أداة لطلب الأيقونات الغير موجودة، ومن إعدادات التطبيق، يمكنك اختيار السمة الفاتحة أو الداكنة وتنظيف ذاكرة التخزين المؤقت وتعيين الوجهة للخلفيات واللغات المحفوظة وعرض سجل التغيير والإبلاغ عن أي أخطاء.

وفي هذا الشأن، يدعم تطبيق MIUI 11 IconPack أكثر اللانشرات شعبية بين المستخدمين، أمثال “نوفا وآكش، و ADW و Apex وغيرها العشرات”، أخيرًا، وكما هو معلوم عن هذه الفئة من التطبيقات، فغالبيتها مدفوعة، وهنا تطبيق MIUI 11 IconPack متوفّر للتحميل بسعر 0.99$ لمرة واحدة، على أن يدعم إصدار أندرويد 4.0.3 فأحدث.

تحميل تطبيق MIUI11IconPack على أندرويد.