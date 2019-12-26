يوتيوب تسهّل إزالة الجزء المخالف لحقوق الملكية الفكرية بدون حذف الفيديو

بدأت يوتيوب بتطبيق تحديث جديد في الاستديو لأصحاب القنوات يسهل عليهم التعامل مع شكاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية بحيث يمكنهم إزالتها من الفيديوهات مباشرة من المحرر عبر خيار Assisted Trim.

يعاني مدراء قنوات يوتيوب من الخلافات المستمرة مع أصحاب حقوق الملكية الفكرية سواء من حيث الفيديو أو الموسيقى المستخدمة في فيديوهاتهم. وكانت يوتيوب قد بدأت بتطبيق سياسة على الشركات صاحبة حقوق الملكية الموسيقية مثل Universal تطالبهم بتحديد المكان الدقيق في الفيديو الذي يحوي محتوى حقوق الملكية لإزالته وحده.

يتيح استديو يوتيوب تصفح فيديوهاتك لمعرفة أي منها ينتهك حقوق الملكية الفكرية بالتالي حجبها أو إلغاء تحقيق الأرباح منها. تريد يوتيوب أن تكون شفافة أمام الجميع، أصحاب القنوات والحقوق.

ستقدم يوتيوب المزيد من التحديثات السنة القادمة بشأن حقوق الملكية الفكرية والتعامل مع خلافاتها، خاصة من ناحية تسهيل العمل