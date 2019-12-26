المحكمة الدستورية التركية العليا تقرّ برفع حجب ويكيبيديا

انتهت معركة ويكيبيديا وحجبها داخل تركيا الطويلة بانتصارها وعودتها قريباً للعمل داخل البلاد بدون الحاجة لاستخدام VPN.

كانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قد أقرت بحجب ويكيبيديا في ابريل 2017 وذلك باعتبارها تهديداً للأمن القومي بسبب رفضها إزالة محتوى معين طلبته الحكومة.

واليوم عادت المحكمة نفسها وتراجعت عن قرارها معتبرة أنه انتهاك وتقييد لحرية التعبير وطلبت الجهات المختصة برفع الحجب قريباً.

وتعتبر تركيا من الدول المتأخرة في حرية وسائل الإعلام حسب تقرير مراسلون بلا حدود حيث تحل في المركز 157 من أصل 180 دولة يرصدها التقرير.

وتعاني ويكيبيديا من الحجب الجزئي أو الكلي في العديد من دول العالم أبرزها الصين، ولا يتاح لها الدفاع عن نفسها قانونياً في العديد من الدول لإعادة عملها رسمياً لمستخدميها.