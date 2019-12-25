يسمح لك تطبيق Ananke الجديد بإكمال مهامك على أساس الوقت المتاح

Ananke هو تطبيق جديد على أندرويد يتيح إنشاء أنشطة للقيام بها واستكمالها بناءً على الوقت المتاح لديك في وقت محدد.

لزيادة الإنتاجية والأهم رفع الضغط عليك، يمكنك الاستعانة بتطبيق Ananke الجديد المتوفر على متجر جوجل بلاي، حيث باختصار يعمل التطبيق على تحسين وقتك من خلال اقتراح مهام صغيرة يمكن إكمالها بناءً على الوقت الذي يحدده المستخدم، ويكفي هنا إضافة الأنشطة المختلفة عن طريق تحديد وصف لها والوقت اللازم لإكمالها، وفي وقت لاحق، سيكون من الممكن الإشارة إلى الوقت المتاح عن طريق تحديده من شبكة وسيعرض التطبيق النشاط الذي يمكن إكماله.

ومع Ananke ، ستتجنب قوائم الأنشطة التي لا تنتهي والتي تسبب الإجهاد والارتباك، كما يمكنك تحسين الوقت الذي يبدو غير مجدول كموعد تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة، بدوره أيضًا، يتيح لك التطبيق تسجيل الدخول بحسابك على جوجل أو فيسبوك وذلك حتى لا تفقد بياناتك، وهناك الدعم للوضع المُظلم للحفاظ على البطارية وسلامة العين، ناهيك عن المظهر.

أخيرًا، هذا التطبيق متاح على متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد بشكل مجاني وكامل وبدون عمليات شراء داخلية، ولكن التطبيق مدعوم بالإعلانات، على أن يكفي للثبيت بأن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق Ananke لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد.