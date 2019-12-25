جديد التطبيقات: Stupis Screens لإنشاء عدد لا حصر له من الخلفيات على أندرويد

Stupis Screens هو تطبيق على أندرويد يتيح لك إنشاء خلفيات لتخصيص هاتفك الذكي بخلفيات فريدة من خلال محرر بسيط.

هناك عدد لا بأس به من التطبيقات على متجر جوجل بلاي والتي معها يمكن لمستخدم الأندرويد إنشاء خلفيات جميلة، Stupis Screens أحد هذه التطبيقات والجديدة على المتجر، بحيث معه يمكن إنشاء عدد لا حصر له من الخلفيات الرائعة والفريدة من نوعها، ولإنشاء خلفية، قم ببساطة بالتمرير خلال الموديلات الجديدة عن طريق لمس السهم في الأسفل، وبمجرد اختيار الخلفية، ما عليك سوى اختيار الفئة وأسلوبك المفضل من خلال التمرير خلال تلك المقترحة.

كما ومن الممكن الاحتفاظ بالتصميم أو الألوان، مع إمكانية تغييرها، ومع ذلك، فهناك ثلاثة أوضاع للألوان “إعداد مسبق، توافقي، عشوائي” وعند اختيار التوافقي، سيكون من الممكن تحديد لوحة الألوان المستخدمة في الخلفية بكثافة عادية أو مرتفعة أو منخفضة أو عشوائية، ومن خلال تجربة الفئات المختلفة والأنماط والألوان المختلفة، من الممكن العثور على التركيبة المناسبة للحصول على الخلفية المثالية.

أيضًا، يدعم تطبيق Stupis Screens الاحتفاظ بسجل للخلفيات التي تم إنشاؤها حتى لا يكون من الممكن فقدان أي خلفية أثناء إنشاء واحدة جديدة، بدوره يتوفّر تطبيق Stupis Screens على أندرويد بشكل مجاني، مع وجود إعلانات يمكن التخلص منها عند شراء النسخة الكاملة من التطبيق، على أن يدعم إصدار أندرويد 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق StupisScreens على أندرويد.