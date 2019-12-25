تطبيق Speedtest يأتي الآن بخدمة VPN على أندرويد و iOS

لدى تطبيق Speedtest الآن خدمة VPN من على تطبيقاتها على الهواتف المحمولة.

في هذه الأيام، يوجد خدمات VPN أكبر مما يمكن لأي شخص أن يتتبعها، بحيث تُقدّم جميعها نفس الميزات تقريبًا، مع وجود مستويات مختلفة من الأمان، على أي حال، إذا كنت بحاجة حقًا إلى خيار آخر وجديد ، فنُعلِمُكَ أن Speedtest.net لديها الآن وظيفة VPN في تطبيقاتها من على أندرويد و كذلك iOS.

كما ولدى Speedtest خطط لطبقة VPN مدفوعة، ولكن في الوقت الحالي، يمكنك فقط الاستفادة من الخطة المجانية مع 2 غيغابايت من البيانات، وعلى ما يبدو لا يوجد هناك أي ميزات فريدة لاستخدام هذه الخدمة على عروض VPN الأخرى، بل إنها أسوأ من معظم الخيارات المنافسة، كونها لا تدعم وجود عميل على سطح المكتب، ومع ذلك تدعي الشركة بأنها لا تجمع أي سجلات عن المستخدمين، لكن مرة أخرى، تقدم معظم الخدمات الأخرى نفس هذا الإدعاء.

أخيرًا، إذا كنت بحاجة إلى خدمة VPN مجانية أخرى لاستخدامها، فمن المحتمل أن تقوم Speedtest بالمهمة، على أن يكون ذلك جزء من التطبيق الرئيسي، بالتالي لن تضطر إلى تنزيل أي شيء إضافي.

تحميل تحديث Speed test على أندرويد.

تحميل تحديث Speed test على iOS.