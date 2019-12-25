تسريب مواصفات جالكسي إس 10 لايت

تقترب سامسونج من الإعلان الرسمي لهاتفها الجديد النسخة المخففة من إس 10 وهو Galaxy S10 Lite ومع قرب الإطلاق تسربت المواصفات الفنية شبه المؤكدة.

لنبدأ من الشاشة فهي من قياس 6.7 بوصة بدقة 2400*1800 بكسل ونسبة أبعاد 20:9. وستعتمد سامسونج كلياً على معالجات كوالكوم وستكون نسخة سناب دراغون 855 مع ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت و ذاكرة تخزين داخلي 128 غيغابايت ودعم بطاقات الذاكرة.

من الخلف هناك كاميرا 48 ميغابكسل بفتحة f/2.0 مع مثبت، وكاميرا 12 ميغابكسل بفتحة أوسع f/2.2 وكاميرا ماكرو 5 ميغابكسل. ومن الأمام هناك كاميرا عريضة 32 ميغابكسل.

ويدعم الهاتف الشحن السريع 45 واط مع بطارية 4500 ميلي أمبير. وسيتوفر بألوان الأسود والأبيض والأزرق.

من المتوقع أن يتوفر الهاتف في أوروبا قريباً بسعر 680 يورو، وذلك قبل شهرين من إطلاق جالكسي إس 11 المتوقع في فبراير.