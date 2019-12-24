مؤسس أوبر يغادر مجلس إدارة الشركة في 31 ديسمبر الجاري

بعد أن ترك Travis Kalanick مؤسس شركة أوبر موقعه كمدير تنفيذي للشركة في 2017 قام اليوم باتخاذ خطوة أخرى بقرار مغادرته مجلس الإدارة.

حيث أعلنت شركة أوبر أن Kalanick يخطط للاستقالة من مجلس إدارة الشركة في 31 ديسمبر الجاري، ليتفرغ لأعماله الخاصة والمساعي الخيرية الأخرى.

وكان Kalanick مديراً تنفيذياً لشركة أوبر في الفترة الممتدة من 2010 وحتى 2017، حيث لم تشهد السبع سنوات تلك توترات على صعيد أعمال الشركة كما هي اليوم في عهد المدير الحالي دارا خسروشاهي الذي تولى المنصب خلفاً له بعد مطالبة المستثمرين إجراء تغيرات على مستوى إدارة الشركة في ذلك الوقت.

فيما لا يعد خروج Kalanick من مجلس إدارة أوبر أمراً مفاجئاً حيث أن العديد من الأحداث السابقة قد أشارت إلى أن قرب مغادرته في وقت قام به ببيع حصته في الشركة بأكثر من 2.1 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن شركة النقل التشاركي تعاني من العديد من القضايا القانونية والقضائية التي زادت حدتها خلال العامين الماضيين؛ والتي كان أخرها عدم تجديد رخصة عملها في لندن لعدم استوفاء تطبيقها شروط السلامة المطلوبة، كما أن هيئة التجارة والصناعة الكولومبية أصدرت قراراً بتوقيفها عن العمل نظراً لانتهاك تطبيقها قوانين المنافسة العادلة قبل أيام، على إثر دعوى رفعتها شركة محلية تقدم خدمات سيارات الأجرة في البلاد.

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المصدر

Uber