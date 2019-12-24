شركة سامسونج ستطلق جهازها اللوحي Tab S6 5G قريباً

في حقل الأجهزة اللوحية المزودة بتقنية اتصال الجيل الخامس يبدو أن سامسونج هي من ستكون السباقة عبر جهازها Tab S6 5G، فحسب موقع SamMobile فإن الشركة الكورية قد صنفت الجهاز عبر موقعها الكوري تحت علامة “قادم قريباً”.

هذا بالرغم من عدم كشف الشركة رسمياً عن Tab S6 5G حتى الآن ولا توجد أي معلومات حول مواصفاته غير أنه مدعم بتقنية الجيل الخامس كما هو واضح من الاسم؛ مع كون السعر غير معروف أيضاً وليس هناك موعد محدد للإطلاق.

فيما تم الإشارة لعمل سامسونج على Tab S6 من الجيل الخامس قبل مدة وذلك في فترة استخلاص موافقات خصائص الاتصال من اتحاد الشبكات اللاسلكية والبلوتوث.

ويتوقع أن تكون نسخة الجيل الخامس من Tab S6 بمواصفات مشابهة لتلك العادية التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، حيث حملت معالج سنابدراجون 855 قادر على دعم شبكات الجيل الخامس متوافق مع المواصفات الأخرى.

والجدير بالذكر أن شركة هواوي هي الأخرى تعمل حالياً على جهاز لوحي يدعم شبكات الجيل الخامس، لكن ليس هنالك أي معلومات أخرى حول الجهاز من مواصفات وموعد إطلاق وما إلى ذلك.

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المصدر

SamMobile