تويتر تقرر حظر ملفات صور PNG المتحركة عن المنصة

لحماية مستخدميها، قررت تويتر حظر ملفات صور PNG المتحركة عن المنصة والمعروفة باسم APNG لتأثيرها على مرضى الصرع.

أعلنت شركة تويتر على حسابها الرسمي على المنصة، أنها ستقوم بحظر ملفات صور PNG المتحركة المعروفة باسم APNG بشكل كامل.

وأوضحت الشركة بأن هناك خللًا برمجيًا ساهم بتخطي إعدادات الحماية، وتحميل صور متحركة بتنسيق APNG يمكنها أن تؤثر على المستخدمين.

تأتي هذه الخطوة بعد ظهور عدد من التغريدات على صفحة مؤسسة Epilepsy Foundation التي تهتم بشؤون مرضى اضطرابات ونوبات الصرع، كادت تتسبب بمشكلات للمرضى المتواجدين على المنصة. حيث أن الصور التي تم نشرها يمكن أن تؤدي إلى نوبات صرع إضافية للذين يعانون من حساسية الضوء والصور المتحركة الوامضة.

توفر الصور بصيغة APNG تجربة مختلفة للمستخدمين للتغريد بعيدًا عن الصور المتحركة التقليدية بصيغة GIF لكن هذه التجربة وصلت نهايتها.

وتعليقًا على قرار منع الصور المتحركة بصيغة PNG، قالت تويتر: “نريد أن يتمتع الجميع بتجربة آمنة على تويتر. فرغم أن ملفات APNG كانت تضفي المتعة للمستخدمين، إلا أنها لا تحترم إعدادات التشغيل التلقائي، لذلك قررنا إلغاء أي إمكانية لإضافتها في التغريدات.”

وأكملت الشركة: “هذا لأجل سلامة الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الحركة والصور الوامضة، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من الصرع”.

تقول تويتر بأن الملفات التي سبق رفعها على المنصة لن يتم إزالتها، كما سيعمل فريقها لتطوير طريقة بديلة للصور المتحركة.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.

APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u

— Twitter Accessibility (@TwitterA11y) December 23, 2019