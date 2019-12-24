ألعاب بوكيمون أصبحت متوفر للعب على فيس بوك

أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع مع ألعاب بوكيمون من نينتندو على فيس بوك دون الحاجة لتحميل أي تطبيقات.

إذا كنت من محبي ألعاب بوكيمون من شركة نينتندو وترغب باللعب من أي مكان دون تحميل تطبيقات على هاتفك أو شراء جهاز ألعاب سويتش، فهناك بُشرى سارة لك! حيث سيكون بإمكانك الاستمتاع مع ألعاب بوكيمون المختلفة عبر منصة فيس بوك الرئيسية بكل سهولة من خلال الألعاب الجديدة التي طرحتها نينتندو على الشبكة الاجتماعية.

وكبداية، وصلت لعبتا Pokémon Medallion Battle و Pokémon Tower Battle لمنصة ألعاب فيس بوك “Facebook Gaming” على الموقع الرئيسي والتطبيق.

تتميز ألعاب بوكيمون الجديدة ببساطتها كغيرها على منصة Facebook Gaming، تتسم الأولى “Pokémon Medallion Battle” بكونها أشبه بلعبة بطاقات من البوكيمونات بحيث يتوجب على المتنافسين البحث عن بوكيمونات جديدة وتعقبها للحصول عليها والاحتفاظ بها وهي متاحة للمستخدمين في دول جنوب شرق آسيا بشكل مخصص حتى الآن، فيما تتسم الثانية “Pokémon Tower Battle” بكونها عبارة عن معارك بين المتنافسين لبناء أطول برج من البوكيمونات.

لبدء الاستمتاع باللعبتين الجديدتين، يمكن الذهاب إلى القائمة الجانبية، اختيار الألعاب، وثم مشاهدة الإصدارات الجديدة والضغط على أيقونة اللعب.

هذه الصورة بالأسفل توضح ذلك:

تجدر الإشارة إلى أن كلا اللعبتين تُعلب بشكل مجاني حتى هذه اللحظة، لذلك يمكن الاستمتاع بهما دون خوف.

المصدر:

Facbook Gaming