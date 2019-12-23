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20 تطبيق و 30 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 20 تطبيق و 30 ألعاب على متجر جوجل بلاي ):
التطبيقات:
- BlackCam Pro – B&W Camera : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Gif Me! Camera Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- MyMiniReport : السعر الحقيقي 13.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Resize Me! Pro – Photo & Picture resizer : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Sketch Me! Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Train Away : السعر الحقيقي 6.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- TypIt Pro – Watermark, Logo & Text on Photos : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Photo Filters For Instagram : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Bandacam 🔥The professional Black & White Camera : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Correlate – Health Diary and Life Journal : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- DayGram – One line a day Diary : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Night Mode:Dark Mode Enabler [No Root] : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Gallery Plus : Video Player & Photo gallery : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Spelling Book PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Tic Tac Toe Jumbo Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Africa 3D Pro Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Solid Pro: colored wallpapers maker / auto-changer : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Tɪɴʏ Tᴇxᴛ Keyboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Upside Down Text Keyboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Xperia Theme – Falling Flowers Red : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
الألعاب:
- Riddle Me 2019 – A Riddles game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- FeeSoeeD | Mysterious world : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Dead Bunker 3: On a Surface : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Superhero Armor: City War – Robot Fighting Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Tower of Farming – idle RPG (Newbie) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Ninja Knight : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- [VIP]Infinity Dungeon 2- Summoner Girl and Zombies : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Aero Effect : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Cartoon Craft : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dot Heroes Ⅱ : Top Summoner : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dot Heroes III – Keep the Castle VIP Edition : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- The Celestial Tree VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Word Swing PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- XTeam VIP – Idle & Clicker RPG : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Crosswords Word Fill PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Defender Heroes Premium: Castle Defense – Epic TD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Evertale : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Hitman Sniper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Motorsport Manager Mobile 3 : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Neo Monsters : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Neo Monsters : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Overdrive Premium : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Tap Town – Soul Event : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Wonder Knights VIP : Retro Shooter RPG : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Word Cage PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Word Search Fun – PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.