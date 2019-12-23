موقع GOM Mix يُطلق تطبيقه الخاص لتحرير الفيديو على أندرويد

يوفر موقع الويب GOM Mix محرره الفيديو إلى أجهزة أندرويد المحمولة.

GOM Mix هو عبارة عن خدمة ويب توفّر للمستخدمين محرر فيديو قوي، ليُعلن القائمن عليه الآن عن إطلاق الخدمة كتطبيق مستقل على أجهزة أندرويد، مما يُتيح للمستخدمين إمكانية التحرير السريع والبسيط من هواتفهم الذكية، بحيث سيُتيح لك التطبيق إنشاء مقاطع فيديو عن طريق إضافة الصور ومقاطع الفيديو مع أدوات التحرير مثل الاقتصاص والتحكم في مستوى الصوت وضبط السرعة والدوران وتعيين مدة الصورة، وحتى تحرير أو حذف قسم من الفيديو.

من ناحيته، يسمح لك محرر GOM Mix إضافة نص مع العديد من الخطوط والألوان والأحجام والرموز المختلفة لمقاطع الفيديو والصور، وهناك العديد من الفلاتر عالية الجودة لتحقيق التأثير المطلوب، ولكل قسم من مقطع الفيديو، يمكن ضبط المؤثرات الصوتية مع إمكانية إدخال الصوت في الموضع المطلوب وإجراء التغيّرات التي تريدها.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تتيح لك خيارات الترميز في التطبيق من إنتاج مقاطع فيديو ذات جودة مختلفة لجعلها مناسبة لأنواع مختلفة من الاستخدام، كما ويمكنك مشاركتها على الفور مع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كفيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وغيرها من منصات التواصل والتراسل المعروفة.

أخيرًا، تطبيق GOM Mix متاح للأندرويد مجانًا بدون عمليات شراء داخلية، لكنه مدعوم بالإعلانات، على أن يدعم إصدار أندرويد 6.0 فاحدث للاستفادة منه وتثبيته.

تحميل تطبيق GOMMix على أندرويد.