تطبيق يوتيوب يدعم الآن إصدار الأوامر الصوتية إلى جهاز التلفزيون من خلال هاتفك

أعلنت يوتيوب مؤخرًا عن العديد من الميزات الجديدة لتطبيقها على الهواتف المحمولة على أمل جعله أكثر سهولة وأسهل في الاستخدام، ولعل الإضافة الأكثر جدارة بالذكر، هي أنه يُمكِن لمستخدمي أندرويد و iOS الآن استخدام ميزة البحث الصوتي من التطبيق عند مزامنته مع تطبيق يوتيوب على التلفاز الذكي.

وفيما يخص إمكانية الاستخدام، فالوظيفة واضحة للغاية، وكل ما عليك فعله هو الضغط على زر “كاست” وستظهر أيقونة الميكروفون، مما يسمح لك بإصدار الأوامر الصوتية إلى جهاز التلفزيون من خلال هاتفك، وقبل هذه الإضافة، لم يكن استخدام “البحث الصوتي” على تلفاز ذكي عبر جهاز أندرويد بهذه السهولة، لكن الآن، تم تبسيط الأمر ليتطلب فقط نقرة زر واحدة.

وبعيدًا عن هذه الإضافة، سيُلاحظ المستخدمين أيضًا ميزة جديدة تحمل اسم “من يُشاهد”، والتي تُتيح للمستخدمين التبديل بين الحسابات المختلفة المرتبطة بأجهزتهم، وذلك حتى يتمكن كل فرد في العائلة من الوصول بسهولة إلى محتواهم، جنبًا إلى جنب هناك أيضًا قائمة تنقل محدثة على جانب الشاشة والتي تعرض صفحاتك المفضلة.

أخيرًا، وسّعت الشركة الدعم لتطبيقها على التلفاز ليشمل المزيد من الأجهزة والمزيد من دقة الشاشة، حيث سيعمل تطبيق يوتيوب الرسمي الآن مع أجهزة Alexa، مما يجعل مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة على Fire TV أسهل من أي وقت مضى، كذلك يمكن لمستخدمي PS4 و PS4 Pro الآن مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة HDR.

المصدر:

يوتيوب.