تطبيق آكشن لانشر يُضيف دعم إيماءات التنقل في أندرويد 10 وأكثر

يضيف آكشن لانشر دعم إيماءات التنقل في أندرويد 10، وهناك تحسينات أخرى في تطبيق ActionDash.

لم يكُن الإصدار الأولى من أندرويد 10 جيدًا مع تطبيقات اللانشر “واجهات التشغيل” التابعة لجهات خارجية، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بإيماءات التنقل، حتى أن الجميع قد اضطر بالتمسك بلانشر بيكسل الافتراضي، ولكن مع تحديث ديسمبر الأخير والذي لم يصل بعد لجميع هواتف بيكسل، أصبحت تطبيقات اللانشر أخيرًا تُقدّم حلول لإيماءات التنقل، وأوّل التطبيقات التي تدعم ذلك هو تطبيق آكشن لانشر “Action Launcher“.

حيث بمجرد تحميلك لأحدث إصدار من اللانشر Action Launcher 45 وتحميلك أيضًا لتصحيح الأمان لشهر ديسمبر لأندرويد 10، يجب أن تكون قادرًا على تشغيل التنقل بالإيماءات من إعدادات النظام، ومع ذلك لا يمكنك الآن التمرير سريعًا على الشاشة الرئيسية للانتقال إلى أحدث تطبيق لديك كما هو الحال مع بيكسل لانشر، بدلاً من ذلك، يجب عليك التمرير سريعًا ثم النقر فوق التطبيق المطلوب.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض التغييرات على تعدد المهام، فقد تم إزالة شريط بحث جوجل واقتراحات التطبيقات، كذلك لا يمكنك التمرير السريع للكشف عن الشاشة الرئيسية، أيضًا، هناك تحسينات على أداة ActionDash، حيث باتت الآن تدعم عرض إحصائيات الاستخدام حتى لو كان لثانية، ويمكنك الآن الضغط المُطوّل على التطبيقات لإيقافها مؤقتًا لبقية اليوم مباشرة من شاشتك الرئيسية، على أن تحتاج إلى استخدام إصدار 6.0 من تطبيق ActionDash للاستفادة من هاتين الميزتين.

بدوره، يعمل آكشن لانشر الآن بشكل أفضل مع التطبيقات المكررة مما يتيح تكوين الاختصارات ومشغلات الإيماءات بشكل مستقل لكل تثبيت.

كما وحصلت أداة استخراج ألوان الخلفية “Quicktheme” في التطبيق على ميزة لتقديم الدعم للخلفيات الحيّة.

أخيرًا، تحديث آكشن لانشر 45 و ActionDash 6.0 متاحان الآن للجميع على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميلهم من أسفل.

تحميل تحديث Action Launcher على أندرويد.

تحميل تحديث ActionDash على أندرويد.

المصدر:

Action Launcher