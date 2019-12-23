تحديث يصل هواتف بيكسل 4 يُحسن معه ميزة التعرف على الوجه

تحديث يصل إلى هواتف جوجل بيكسل 4 لتوفير عدد من التحسينات بينها الحماية عن طريق التعرف على الوجه Face Unlock.

بدأت شركة جوجل بتحديث هواتف بيكسل 4 لإضفاء المزيد من المزايا والتحسينات عليها، وذلك عن طريق مزايا ” Pixel Feature Drop” التي أعلنت عنها الشركة مسبقًا بحيث تقدم عن طريقها مزايا جديدة لم تكن مطروحة مع الهاتف من قبل، بدلًا من تحديث نظام التشغيل بطريقة تقليدية وحسب، وهذا مثلما حدث مع ميزة تسجيل المكالمات وتحسين الفيديو على تطبيق Duo في سبتمبر الماضي.

وبالحديث عن أولى ميزات التحديث الجديد من جوجل، فهي تتمحور حول ميزة الحماية عن طريق التعرف على الوجه ” Face Unlock” والتي اشتكى منها العديد من المستخدمين سابقًا، حيث الآن ستصبح الميزة أكثر دقة بالتعرف على الشخص في حالات مختلفة؛ مثل تغيير قصة شعره أو حلق لحيته، أو غيرها من الأمور التي كانت تسبب مشاكل سابقًا.

تحديث هواتف بيكسل 4 أضاف معه أيضًا الدعم لشرائج الاتصال الإلكترونية eSim وبالتالي يُمكن تشغيل الهواتف معه دون شريحة حقيقية.

وبجانب ذلك، أضافت جوجل ميزة التتبع المزدوج على هواتفها بحيث يمكن التتبع عبر GPS وإقمار Galileo الصناعية في نفس الوقت.

يبدو أن جوجل ترغب بطرح مزايا أكثر لهاتفها بيكسل 4 لجذب المستخدمين بعد أن كان جهازها مخيبًا للآمال مقارنة بالمنافسين.

المصدر:

XDA Developers