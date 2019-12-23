آيسر تطرح جهاز الحاسوب المحمول “Nitro 5” في السعودية

جهاز الحاسوب المحمول “نايترو 5 – Nitro 5” من آيسر أصبح متاحًا للشراء في المملكة العربية السعودية.

أعلنت شركة آيسر عن طرحها جهاز الحاسوب المحمول الجديد “نايترو 5” والمزود ببطاقة الرسومات نفيديا GeForce TX 1650 4GB وأحدث معالجات إنتل الجيل التاسع Core i7. ليقدم الجهاز تجربة رسومات وسرعة كبيرة للمستخدمين من أجل الاستمتاع بألعابهم المفضلة.

يأتي الجهاز بشاشة 15.6 بوصة مزودة بتقنية التبديل بين اللوحات (IPS) وسرعة تحديث 144 هرتز، وبنسبة 80% من واجهة الجهاز.

يضيف “نايترو 5” رقاقة الاتصال Gigabit Wi-Fi 5 بتقنية MU-MIMO 2×2. بالإضافة إلى منافذ HDMI 2.0 والجيل الأول من USB Type-C 3.1 (بقدرة نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية)، وغيرها. كما تم تزويده بمراوح مزدوجة، بالإضافة إلى تقنية CoolBoost من آيسر ومنفذ التهوية المزدوج للحفاظ على برودته خلال فترات اللعب الطويلة.

تتميز تقنية CoolBoost بأنها تعمل على زيادة سرعة المراوح بنسبة 10% وزيادة تبريد المعالج المركزي ومعالج الرسومات بنسبة 9%.

وتوفر آيسر في جهازها أيضًا، ميزة مُحسِّن الشبكة (Optimizer Network) لتحسين الألعاب عبر الإنترنت والحفاظ على سرعة نقل البيانات.

فيما تساعد واجهة المستخدم الرسومية (GUI) على إدارة معدَّل نقل البيانات عبر كلٍ من الوضع التلقائي – تصنيف البرامج وترتيب الأولويات للتخلص من مشكلات الشبكة – أو يدويًا من خلال السماح للمستخدمين بضبط الأولويات أو تغيير معدل نقل البيانات لكل تطبيق على حده، أو حتى حظر تطبيقات محددة للحصول على أفضل تجربة اتصال بالشبكة.

السعر والتوافر

يتوفر الحاسوب المحمول “نايترو 5 – Nitro 5” في المملكة العربية السعودية بشاشة قياس 15 بوصة عالية الدقة بتقنية IPS.

فيما يتواجد لدى جرير، إكسترا، وإكسايت بسعر يبدأ من 3,999 ريال سعودي.

يرجى ملاحظة أن مواصفات الجهاز وأسعاره قد تتباين حسب المنطقة. وللاطلاع على توافر المنتج ومواصفاته وأسعاره في أسواق محددة، هنا.