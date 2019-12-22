موتورولا تؤجل إطلاق RAZR القابل للطي لفترة وجيزة بسبب الطلب الكبير

أعلنت شركة موتورولا أنها ستؤجل إطلاق هاتفها القابل للطي RAZR لفترة وجيزة حيث يرجع ذلك للطلب الكبير على الهاتف الذي فاق توقعاتها كما صرحت.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق موتورولا RAZR في 26 من الشهر الجاري في الولايات المتحدة على أن يصل عدداً ن الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا في يناير وفبراير.

ووفقاً لبيان موتورولا فإن التأجيل لن يكون لمدة طويلة حيث قالت أنها لا تتوقع أن يطرأ تغيراً كبيراً على موعد الإطلاق الرسمي للهاتف حسب الجدول الزمني الذي أعنلت عنه مسبقاً وقت إطلاقها الهاتف في 14 نوفمبر الماضي.

فيما يعد هاتف موتورولا RAZR من أفضل الهواتف تصميماً ومواصفات تم الإعلان عنها خلال العام الجاري 2019، وخصوصاً عند مقارنته باقي مع الهواتف القابلة للطي التي تم الكشف عنها من الشركات الأخرى واختلافه الجوهري في آلية الطي والمفاصل.

كما أنه يختلف من حيث مناسبته للجيب بعد الطي على نهج نسخة RAZR الأصلية التي أطلقتها موتورولا في 2004 ولاقت حينها اقبالاً كبيراً من جمهور المستخدمين.

وعلى سبيل التذكير يبلغ سعر الهاتف 1500 دولار حيث يملك شاشة 6.2 بوصة قابلة للطي ويعمل بنظام أندرويد 10 الأخير فيما يمكنكم الإطلاع على باقي تفاصيل الهاتف من هنا.

المصدر

The Verge