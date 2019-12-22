رقابة التجارة والصناعة الكولومبية تصدر قراراً بإيقاف خدمات نقل أوبر في البلاد

الضربات ضد شركة أوبر مازالت تتوالى فبعد رفض تجديد رخصتها في العاصمة البرطانية لندن وتقديمها استئناف لرفض القرار، ها هي اليوم تتلقى ضربة أخرى لوقف أعمالها في كولومبيا لانتهاكها قوانين المنافسة العادلة.

حيث أصدر قاضي هيئة الرقابة الصناعية والتجارية في البلاد قراراً بتوقيف شركة أوبر للنقل التشاركي وخدمات التوصيل عن العمل، بعد تقديم شركة Cotech SA مالكة منصة لخدمات سيارات الأجرة دعوى ضدها تتهمها بانتهاك تطبيقها لقوانين المنافسة المعمول بها في البلاد.

فيما قالت هيئة تنظيم حقل الخدمات المقدمة في السوق في بيان منفصل أن هذه الانتهاكات للقواعد والقوانين المنظمة للسوق تولد ميزات واضحة لصالح طرف على الأخر وتولد انحرافاً لتوجهات العملاء عن شركة Cotech.

فيما جاء رد المتحدث الرسمي باسم أوبر عبر بيان رسمي معبراً عن أسف شركته لفشل هيئة الصناعة والتجارة الكولومبية في إتباع القوانين المعمول بهافي البلاد، بعد جهد استمر لعدة سنوات لجلب قوانين تنظيم النقل التشاركي إلى كولومبيا.

فيما قامت أوبر من طرفها بتقديم استئناف ضد القرار الذي يمنع استمرار تقديمها لخدمات التوصيل في كولومبيا لكن في نفس الوقت لا يشمل خدمات توصيل الطعام هناك.

المصدر

Bloomberg