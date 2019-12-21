كروم يحصل على زر في شريط الأدوات للتحكم بالصوت والفيديو

لو كنت ممن يستخدمون العديد من التبويبات معاً، وكلها قد تحوي مقاطع صوت أو فيديو، فعندما تحتاج لإيقاف أحدها، سيصبك الإحباط حيث لن تعرف بسهولة أي التبويب قيد العمل، ولتجميع كل ذلك بمكان واحد، أضافت جوجل زر جديد لواجهة المتصفح للتحكم فيها.

بجانب شريط العناوين سيكون هناك زر جديد على شكل ثلاثة أسطر وعلامة موسيقية، بالضغط عليه يظهر لك كل الوسائط المتعددة من كافة التبويبات، بحيث يمكنك التحكم بها من مكان واحد كالتشغيل والإيقاف المؤقت والتالي والسابق، مع لمحة عن مضمون كل واحد مثل اسم الفيديو أو الأغنية قيد التشغيل وموقعها وحتى صورة مصغرة من يوتيوب.

ولو كنت تريد عدم التحكم بأحد مقاطع الصوت أو الفيديو يمكنك الضغط على زر X أعلى اليمين وذلك لاختفائها من لائحة التحكم حتى يتم إعادة تحميل الصفحة مجدداً.

الميزة الجديدة متاحة مع تحديث كروم 79 لكنها تظهر تدريجياً لكافة المستخدمين بعد تطبيق التحديث.