170 مليون حساب في شركة الألعاب Zynga تعرضوا للاختراق

شركة الألعاب Zynga شهدت تعرض 170 مليون حساب من مستخدميها للاختراق.

تعرض نحو 170 مليون شخص حول العالم لاختراق حساباتهم المتصلة مع شركة Zynga في مختلف الألعاب التي تقدمها، حيث أن الشركة التي تُعد من أكبر شركات تقديم ألعاب الشبكات والألعاب الاجتماعية قد تعرضت للاختراق في شهر سبتمبر الماضي، ليتم التأكد الآن من أن الاختراق تأثر به هذا العدد الهائل من المستخدمين.

كانت Zynga قد تحدثت في سبتمبر الماضي عن عملية اختراق طالت سيرفراتها لكنها لم تتحدث عن حجم وتفاصيل تلك الحادثة.

لكن موقع Have I Been Pwned المختص بمثل هذه الأمور يقول بأن هذا الاختراق يُعد من أكبر 10 اختراقات بتاريخ تسريب المعلومات، حيث شهد الأمر وقوع 170 مليون مستخدم ضحية لعملية القرصنة الضخمة هذه.

من جهتها، رفضت الشركة الحديث مجددًا عن الحادثة بعد ظهور هذا التقرير وقالت بأنها لن تضيف أي معلومات أكثر مما نشرته سابقًا عن حدوث عملية الاختراق في سبتمبر الماضي.

عملية الاختراق التي نفذها شخص يُسمي نفسه Gnosticplayers، شهدت الوصول إلى أسماء المستخدمين، عناوين البريد الإلكتروني، أسماء تسجيل الدخول، أرقام الهواتف، وكلمات المرور المتعلقة بالحسابات.

يُشار أن Zynga تمتلك أكثر من 67 مليون مستخدم نشط شهريًا على مختلف ألعابها، وقد أعلنت مؤخرًا عن تحقيقها عائدات تصل 345 مليون دولار أمريكي الربع الثالث من هذا العام وبزيادة قدرها 48% مقارنة مع العام الماضي.

المصدر:

The Guardian