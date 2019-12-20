فيس بوك تطور نظام تشغيل خاص بها للتخلص من أندرويد

لا تتردد فيس بوك بالمخاطرة في مجالات جديدة عن نطاق عملها الأساسي، رأيناها سابقاً كيف أطلقت هاتف ذكي وفشل، والآن تريد أن تضمن مستقبلها بعيداً عن أندرويد، حيث تعمل على تطوير نظام تشغيل بديل خاص بالواقع المعزز والافتراضي.

لا تريد فيس بوك أن تكون أجهزتها مثل نظارات الواقع الافتراضي والمعزز و Portal تحت رحمة جوجل كونها تعتمد على أندرويد، لذا تريد تطوير نظام تشغيل تدمج فيه كل الخصائص الاجتماعية وتبقى وحدها على اطلاع على بيانات المستخدمين.

بالطبع ستبقى فيس بوك متواجدة على أندرويد كتطبيقات، لكنها وبحسب مسؤوليها فإنها تبحث التعاون مع شركات أخرى لتطوير نظام تشغيل مخصص مبني للواقع المعزز على التحديد ليشغّل أجهزتها.

تريد فيس بوك أن تتحكم بكل أجزاء المنظومة، وليس فقط الأجهزة والعتاد وبرمجياتها، بل حتى نظام التشغيل الذي يعمل فيها وبالنتيجة التطبيقات لها، لاسيما في الواقع الافتراضي والمعزز.

عملت فيس بوك سراً على مشروع يدعى Oxygen منذ حوالي ثلاثة أعوام، وظيفته المساعدة في نشر تطبيقات أندرويد خارج متجر جوجل بلاي.

تستثمر فيس بوك بقوة في تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز كونها تقنيات المستقبل، ولديها مقر رئيسي لفريقي هذه التقنيات يتسع لـ 4 آلاف موظف على مسافة قريبة من مقر الشركة الرئيسي، وسيكون هناك عاملين من ولايات أخرى.

وتعتزم فيس بوك افتتاح مكان رسمي للعامة يمكنهم زيارته وتجربة تقنيات الواقع المعزز والافتراضي ومنتجاتها المختلفة.

وكشفت التقارير خبراً مثيراً آخر وهو أن فيس بوك تطور خدمة مساعد صوتي خاصة بها على غرار سيري و أليكسا وتتعاون مع مايكروسوفت للحصول على البيانات من محرك البحث بنغ لتدريب مساعدها.